Mersin Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde Aratos’un anıt mezarında ‘dromos’a ulaşıldı

Mersin’de, tarihi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yıl da kazılar, insanlık tarihinin en önemli filozoflarından, şair, matematikçi ve astronomi biliminin kurucusu Aratos’un anıt mezarında gerçekleştiriliyor. Bu yılki kazılarda, antik çağda genellikle tümülüs veya toprak altındaki mezarlarda, mezar odasına girişi sağlayan dar ve uzun geçit anlamına gelen ‘dromos’ bulunurken, kazı ekibinin hedefi, mezarın tabanına ulaşmak.

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İHA 23.08.2021 - 10:16

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde yer alan ve sütunlu caddesi, höyüğü, antik limanı, su kemerleri, hamamı ve akropolleri ile dünya tarihi miraslarından birini oluşturan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde, 1999 yılında başlayan kazı çalışmalarının bu yıl 22’incisi gerçekleştiriliyor. Tarihi M.Ö. 1500 yılına uzanan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yılki kazılar 4 Temmuz’da başladı.







Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında sürdürülen kazılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sadece antik çağda Tarsus’ta doğan ve döneminin en ünlü isimlerinden biri olan filozof, şair, matematikçi ve astronom Aratos’un anıt mezarında gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinin işbirliğiyle yürütülen, Mezitli Belediyesinin de destek verdiği çalışmalarda 10 kişilik ekip görev alıyor. Çalışmalarda, fotogrametri yöntemiyle yapılan taramalardan elde edilen veriler, 3 boyutlu teknolojiyle kayıt altına alınarak dijital ortama aktarılacak.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Yağcı, M.Ö. 3. yüzyıl ile 1. yüzyıl arasındaki Helenistik Dönemi kapsayan ve Aratos’un anısına dikilmiş bir anıt mezar olduğu tahmin edilen yapıda devam eden çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Uzun bir hazırlık döneminden sonra çalışmalara başladıklarını belirten Yağcı, “19. yüzyıl gezginlerince burası Aratos’un mezarı olarak plan üzerine işaretlenmiş. Biz de arkeolojik olarak bunu araştırıyoruz. Buradan umut ettiğimiz sonuç; bu mezarın gerçekte kime ait olduğunu açığa çıkarmak ve Aratos’un mezarı olarak adlandırılan bu mezardaki buluntular üzerinden kesin olarak tarihlemesini yapmak. Restitüsyon ve restorasyonunu yaptıktan sonra da ziyarete açmak istiyoruz” dedi.







Aratos’un, döneminin çok ünlü bir ismi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yağcı, “Aratos, gerçekten onun mezarıysa Soli için çok önemli bir ünlü. Strabon (Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof), Soli’nin ünlüleri arasında Aratos, Khrysippos (filozof) ve Philemon (güldürü şairi) adından söz ediyor ve bunlar da antik kaynaklarda Solili ünlüler olarak adlandırılıyor. Mezarını, Mela (antik yazar) görmüş, antik yazarlarda adı geçiyor ve özelliklerinden bahsediliyor" diye konuştu.







Şu ana kadar aşama aşama yapının nasıl yıkıldığını tespit ettiklerini belirten Yağcı, antik çağda genellikle tümülüs veya toprak altındaki mezarlarda, mezar odasına girişi sağlayan dar ve uzun geçit anlamına gelen ‘dromos’u bulduklarını söyledi. Yağcı, “Anıt mezar bir ara çöplük olarak kullanılmış, o çöp malzemelerinin ne kadar derine indiğini tespit ettik. Bir de ayrıca ‘dromos’unu bulduk. O da umut verici. Bütün bu çalışmalar sonuçlandığında yapıyı kesin olarak tarihleyeceğiz” sözlerini dile getirdi.

“Bu yıl bu tabanı bulmayı umut ediyoruz” diyen Yağcı, bu yıl mezarın içini açığa çıkarabileceklerini kaydetti. 22 yıllık kazılarda Soli Höyük, Sütunlu Cadde, Milli Egemenlik Caddesi, Aratos’un mezarı ve höyüğün içindeki hamam yapısı olmak üzere 5 alanda çalıştıkları bilgisini veren Prof. Dr. Yağcı,

Şu anda belgeleme çalışmaları tamamlandı. UNESCO Kültür Mirasına aday olması için bu yıl başvuruda bulunacağız" dedi.

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