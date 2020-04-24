Mersin'de boş sokaklara dünyaca ünlü eserler renk katıyor
Corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği bugünlerde Mersin'de, evlerin duvarlarına yansıtılan dünyaca ünlü ressamların eserleri sokakların boş kalmasıyla renkli görüntüler oluşturdu.
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Anadolu Ajansı 24.04.2020 - 16:34
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak`ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Mersin kent genelinde cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda bulunan ve geçtiğimiz yıllarda ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından bulvardaki evlerin duvarlarına yansıtılan dünyaca ünlü ressamların eserleri sokakların boş kalmasıyla renkli görüntüler oluşturdu.
İşte Mersin'de evlerin duvarlarından yansıyan renkli görüntüler...
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