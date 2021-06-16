Mervan Altınorak atık hurdaları sanat eserine dönüştürüyor

İHA 16.06.2021 - 12:38
BELÇİKA'DAN SİPARİŞ ALDI
Altınorak, Belçika'dan siparişini aldığı zürafa heykelini bitirdi, fil heykelini tamamlamak için çalışıyor.
BİR HEYKEL İÇİN 20 BİN ATIK KULLANDI
Mozaik ve heykel sanatçısı, 2.5 metrelik zürafa heykelini otomobil, tır, traktör ve motosiklet parçalarından oluşan 20 bin hurda atıkla yaptı.
400 KİLO AĞIRLIĞINDA
İhracat yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak istediğini söyleyen Altınorak, "Yaptığım eserler yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor. Belçika'dan bir Türk vatandaşımız benimle irtibata geçti, zürafa ve fil heykeli yapmamı istedi. Üç ay önce başladığım zürafa heykelini tamamladım yaklaşık 2.5 metre boyunda, 2 metre eninde, 400 kilogram ağırlığında. Fil heykeli de yapım aşamasında" dedi.