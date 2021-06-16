Mervan Altınorak atık hurdaları sanat eserine dönüştürüyor

400 KİLO AĞIRLIĞINDA

İhracat yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak istediğini söyleyen Altınorak, "Yaptığım eserler yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor. Belçika'dan bir Türk vatandaşımız benimle irtibata geçti, zürafa ve fil heykeli yapmamı istedi. Üç ay önce başladığım zürafa heykelini tamamladım yaklaşık 2.5 metre boyunda, 2 metre eninde, 400 kilogram ağırlığında. Fil heykeli de yapım aşamasında" dedi.