Mervan Altınorak atık hurdaları sanat eserine dönüştürüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın metal ve plastik atıkları kullanarak deniz kızından ata, flamingodan balığa yaptığı 50'yi aşkın heykelinin ünü yurt dışına kadar yayıldı. Altınorak'a Belçika'dan siparişler geldi.

İHA 16.06.2021 - 12:38

Mervan Altınorak atık hurdaları sanat eserine dönüştürüyor - 1
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın metal ve plastik atıkları kullanarak yaptığı heykellerinin ünü yurt dışına kadar yayıldı.
Mervan Altınorak atık hurdaları sanat eserine dönüştürüyor - 2
Altınorak, deniz kızından ata, flamingodan balığa 50'yi aşkın heykel yaptı bugüne kadar.
Mervan Altınorak atık hurdaları sanat eserine dönüştürüyor - 3

BELÇİKA'DAN SİPARİŞ ALDI

Altınorak, Belçika'dan siparişini aldığı zürafa heykelini bitirdi, fil heykelini tamamlamak için çalışıyor.

Mervan Altınorak atık hurdaları sanat eserine dönüştürüyor - 4

BİR HEYKEL İÇİN 20 BİN ATIK KULLANDI

Mozaik ve heykel sanatçısı, 2.5 metrelik zürafa heykelini otomobil, tır, traktör ve motosiklet parçalarından oluşan 20 bin hurda atıkla yaptı.

Mervan Altınorak atık hurdaları sanat eserine dönüştürüyor - 5

400 KİLO AĞIRLIĞINDA

İhracat yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak istediğini söyleyen Altınorak, "Yaptığım eserler yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor. Belçika'dan bir Türk vatandaşımız benimle irtibata geçti, zürafa ve fil heykeli yapmamı istedi. Üç ay önce başladığım zürafa heykelini tamamladım yaklaşık 2.5 metre boyunda, 2 metre eninde, 400 kilogram ağırlığında. Fil heykeli de yapım aşamasında" dedi.

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