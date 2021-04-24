Meryem Uzerli Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Meryem Uzerli, Rusya'da düzenlenen Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında objektiflere poz verdi.

Anadolu Ajansı 24.04.2021 - 11:02

Meryem Uzerli Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında - 1
Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, şu sıralar Moskova Uluslaarası Film Festivali'nin konuğu olarak Rusya'da bulunuyor.
Meryem Uzerli Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında - 2
Bundan üç ay öne Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getiren Uzerli, 43'üncü Uluslarası Moskova Film Festivali kapsamında düzenlenen galaya katıldı.
Meryem Uzerli Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında - 3
Kırmızı halıda siyah bir elbise tercih eden Uzerli'nin kısa sürede formuna kavuştuğu dikkatlerden kaçmadı.
Meryem Uzerli Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında - 4
Uzerli'nin, önemli rollerini Feyyaz Duman, Hakan Karsak ile paylaştığı Kovan adlı film de Moskova'da seyirciyle buluşacak.
Meryem Uzerli Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında - 5
İşte Uzerli'nin kırmızı halıdan yansıyan diğer kareleri...
Meryem Uzerli Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında - 6
Meryem Uzerli Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında - 7
Meryem Uzerli Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında - 8
Meryem Uzerli Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında - 9
Meryem Uzerli Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında - 10
Meryem Uzerli Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında - 11
Meryem Uzerli Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında - 12
Meryem Uzerli Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında - 13

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