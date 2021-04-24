Meryem Uzerli Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Meryem Uzerli, Rusya'da düzenlenen Moskova Uluslarası Film Festivali'nin kırmızı halısında objektiflere poz verdi. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, şu sıralar Moskova Uluslaarası Film Festivali'nin konuğu olarak Rusya'da bulunuyor. Bundan üç ay öne Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getiren Uzerli, 43'üncü Uluslarası Moskova Film Festivali kapsamında düzenlenen galaya katıldı. Kırmızı halıda siyah bir elbise tercih eden Uzerli'nin kısa sürede formuna kavuştuğu dikkatlerden kaçmadı. Uzerli'nin, önemli rollerini Feyyaz Duman, Hakan Karsak ile paylaştığı Kovan adlı film de Moskova'da seyirciyle buluşacak. İşte Uzerli'nin kırmızı halıdan yansıyan diğer kareleri...