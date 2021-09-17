Metin Akpınar’ın süpervizörlüğünü üstlendiği 'Deli Bayramı' DasDas'ta

Tiyatroseverler, ekim ayında kendi sahnesine dönen DasDas’ın merakla beklenen yeni oyunu ‘Deli Bayramı’na yoğun ilgi gösterdi. Süpervizörlüğünü usta sanatçı Akpınar’ın yaptığı oyunun ilk biletleri tükendi.

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17.09.2021 - 16:27

Geçtiğimiz günlerde ekim ayı programını duyuran DasDas, sezon boyunca kapalı gişe oynanan oyunları ve iki yeni prodüksiyonuyla tiyatroseverlerebir program sundu. Yeni sezonun ön plana çıkan oyunlarından DasDas’ın yeni prodüksiyonu ‘Deli Bayramı’nın ilk iki günkü temsillerinin biletleri kısa sürede tükendi.







Turgut Özakman’ın 1987 yılında kaleme aldığı ‘Deliler’ oyununun günümüze uyarlandığı ve tüm karakterlerin DasDas’ı ele geçireceği ‘Deli Bayramı’nda deliler, 1980’li yıllara da göz kırparak komedinin gücünü bir kez daha hatırlatacak.







Yönetmenliğini Mert Fırat’ın üstlendiği ‘Deli Bayramı’nın zengin oyuncu kadrosunda Alper Baytekin, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Erdi Güçlü, Hande Özkurt, Kadir Burak Baydar, Mert Fırat, Nila Fırat, Özgün Aydın, Tunahan Çilingir ve Volkan Yosunlu bir araya geliyor.







İlk iki günkü temsillere bilet bulamayanlar için ‘Deli Bayramı’ 3 Ekim günü 17.00’de ve 18-25 Ekim akşamları 20.30’da DasDas’ta izlenebilecek.