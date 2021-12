Metropolitan Sanat Müzesi'ne rekor bağış

Metropolitan Sanat Müzesi (The Metropolitan Museum of Art)dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden biri olarak kabul edilir. Manhattan, New York'taki Central Park'ın yanında yer alan müze, The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde barındırır. Modanın en büyük gecesi MET Gala'ya da ev sahipliği yapmasıyla bilinen müze bu sene 151. yaşını kutladı.