Metropolitan Sanat Müzesi'ne rekor bağış

Haberler 02.12.2021 - 10:43
Oscar Tang ve eşi Agnes Hsu-Tang, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'ne modern ve çağdaş sanat bölümünü yenilemeleri için 125 milyon dolar (1.6 milyar TL) bağışta bulundu.
Çin asıllı Amerikalı çiftin, isimleri Metropolitan Müzesi'ndeki bir alana verildi. Tutarın şimdiye kadar yapılmış en büyük bağış olduğu açıklandı.
Emekli finans yöneticisi olan Oscar Tang, Reich & Tang adlı yatırım yönetim şirketinin kurucu ortağıydı.
Metropolitan Sanat Müzesi (The Metropolitan Museum of Art)dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden biri olarak kabul edilir. Manhattan, New York'taki Central Park'ın yanında yer alan müze, The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde barındırır. Modanın en büyük gecesi MET Gala'ya da ev sahipliği yapmasıyla bilinen müze bu sene 151. yaşını kutladı.
13 Nisan 1870'de açılan Metropolitan Sanat Müzesi, Manhattan, New York'taki Central Park'ın yanında yer alıyor. Batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar yer aldığı müzede Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler bulunuyor. Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir bölümünün Manhattan'ın kuzey ucundaki ek binada bulunduğu müzenin içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi de yer alıyor.