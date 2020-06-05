Mevlana Müzesi'ne 4 günde 3 bin 696 ziyaret

Salgına yönelik alınan önlemler kapsamında 18 Mart'ta ziyarete kapatılan Mevlana Müzesi, geçen pazartesi günü Kültür Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından yapılan sema ayiniyle yeniden açıldı. Müzeyi ilk 4 gün içerisinde 3 bin 696 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Yine önlemler kapsamında saatte en fazla 200 kişi müzeye alınırken, ziyaretçiler görevliler tarafından maske takmaları konusunda sürekli uyarılıyor. Müze içerisinde ziyaretçilerin belirlenen ve işaretlenen mesafe kurallarına da uymaları isteniyor.

Çeşitli illerden gelen ziyaretçiler, Mevlana'nın sandukası önünde dua etti. Uzun süredir cami ve müzelerin kapalı olduğunu hatırlatan ziyaretçiler, müze yeniden açıldığı için mutlu olduklarını, yurt dışı uçuşlar kapalı olduğu içinde sadece yerli turistlerin olduğunu söyledi.