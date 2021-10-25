Michael Jordan’ın giydiği spor ayakkabılar rekor fiyata satıldı

NBA'İN İLK MİLYARDER OYUNCUSU

Jordan, birçok kişi tarafından basketbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul görüyor. Kariyerinin çoğunu Chicago Bulls ile geçiren şutör guard, küresel bir ikon haline geldi ve NBA'in dünya çapındaki profilinin yükselmesine yardımcı oldu.