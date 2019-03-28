Michelle Obama'nın kitabı Becoming (Olmak) rekora koşuyor

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ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama Becoming (Olmak) adlı kitabını 5 ay önce piyasaya çıkardı. Raflarda yerini aldığı ilk andan itibaren kitaba büyük ilgi gösterildi. Sadece bir haftada 1,4 milyon sattı. Eski First Lady'nin kitabına ilgi azalmadı. Yayınevine göre satış rakamı 10 milyonu aştı.

2 Alman medya şirketi Bertelsmann, kitabı piyasaya çıkaran Penguin Random House Yayınevi'nin hisselerinin yüzde 75'ine sahip. Bertelsmann'ın üst düzey yöneticisi Thomas Rabe, "Bu kitabın, tarihteki en başarılı anı kitabı olacağına inanıyoruz" dedi.





3 Yayınevi 2017 yılında Obama çiftiyle kitap hakları için 60 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Barack Obama'nın kitabı ise henüz piyasaya çıkmadı. Michelle Obama kitabında evliliğinde ve iki çocuğuna hamile kaldığı dönemde yaşadığı sıkıntıları da anlatıyor.





4 Obama, kitabında çocuk düşürdüğünü ve kızları Malia ile Sasha'ya tüp bebek yöntemiyle sahip olduğunu açıkladı.

5 426 sayfalık kitapta ilk kez kamuoyuna açıklanan bir diğer bilgi ise Obama ve eşi eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bir dönem çift terapisine gitmiş oldukları.





6 Kitap her yaşa ve her cinsiyete hitap ettiği için övülüyor.

7 Michelle Obama, kitapta ayrıca eşinin, ABD'de doğmadığı iddiasına destek verdiği için halefi Donald Trump'ı "asla affetmeyeceğini" söyledi.



