Michelle Rodriguez Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) kadrosuna geri döndü

1 Fast & Furious serisinin önemli ve güçlü kadın karakterlerinden biri olan Letty'yi canlandıran Michelle Rodriguez'in, serinin 9. filminde yer alacağı resmi olarak duyuruldu.

Rodriguez'in geri dönmesinin esas nedeni olarak ise Letty karakterinin serinin geleceği için anahtar bir yere sahip olacak olması olarak gösterildi.

2 Rodriguez bu konu hakkında şu sözleri sarf etti: "Seri için yeterince kadın sesi olmadığını hissettim. Zamanla birlikte gelişmelisiniz, sırf geçmişte takılıp kalınan sizi değiştiren insani şeyler yüzünden değil."

3 Ayrıca Rodriguez'in seriye geri dönebilmesi için bazı şartları olduğu da bilinenler arasında yer alıyor. Universal Pictures ve yapımcılara yönelttiği istekleri arasında, seriye bir kadın senarist alınarak katkıda bulunulması yer alıyor. Henüz bu konuda resmi bir açıklama bulunmasa da, Rodriguez açısından ilerleme kaydedilmiş gibi görünüyor.

4 Ayrıca bilindiği üzere Vin Diesel, sosyal medya üzerinden kadın başrollü bir spin-off filmi üzerinde çalışıldığını ifade etmişti. Bu filmin Nicole Perlman, Lindsay Beer, Geneva Robertson Dworet tarafından kaleme alınacak olan bir senaryosunun bulunduğu belirtilmişti. Bu senaristlerin Fast & Furious 9 filminin senaryosuna katkıda bulunabileceği tahmin ediliyor.

5 22 Mayıs 2020 tarihinde izleyicileriyle buluşması beklenen filmin kadrosunda yer alması kesinleşen isimler şöyle:

6 Vin Diesel / Dominic Toretto

7 Lucas Black / Sean Boswell

8 Jordana Brewster / Mia Toretto

9 John Cena

10 Tyrese Gibson / Roman Pearce

11 Lex Elle / Sergeant Reyes