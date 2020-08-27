Mike Tyson Türk filminden 350 bin euro istedi

27.08.2020 - 07:24 | Son Güncelleme : 27.08.2020 - 07:33
SAHNE SADECE 2 DAKİKA
Kabul ederse Ezel Akay'ın yöneteceği, Kemal Uçar'ın senaryosunu yazdığı Osman Sekiz'de Mike Tyson, 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alacak. Tyson, 2 dakikalık sahne için 350 bin euro (3 milyon 55 bin TL) istedi.
15 YIL SONRA YENİNDEN RİNGLERE DÖNÜYOR
Tyson, 12 Eylül'de 51 yaşındaki eski boksör Roy Jones Junior ile karşılaşacağını açıkladı.
California'daki maç 8 raund üzerinden düzenlenecek.
Tyson bu karşılaşmayla birlikte 15 yıl aradan sonra ringlere dönmüş olacak.
ABD'li boksör 58 maçlık profesyonel kariyerinde son olarak 2005 yılında Kevin McBride ile karşılaşmıştı.
Tyson'ın rakibi Roy Jones Junior, 2018 yılında emekli olmuştu.