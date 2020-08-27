Mike Tyson Türk filminden 350 bin euro istedi

Başrollerinde Ali Atay ile Begüm Birgören'in rol alacağı Osman Sekiz filminde konuk oyuncu olması için dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'a teklif götürüldü. 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alması istenen Tyson, 350 bin euro (3 milyon 55 bin TL) talep etti.

Abone ol Paylaş







27.08.2020 - 07:24

Başrollerinde Ali Atay ile Begüm Birgören'in rol alacağı Osman Sekiz filminde konuk oyuncu olması için dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'a teklif götürüldü.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, filmin yapımcısı Ömer Kaya, Tyson'ın menajeri Sharron Elkabas ile görüşmelerin olumlu gittiğini açıklayarak "Filme konuk oyuncu olarak Mike Tyson’ın menajeri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.

SAHNE SADECE 2 DAKİKA Kabul ederse Ezel Akay'ın yöneteceği, Kemal Uçar'ın senaryosunu yazdığı Osman Sekiz'de Mike Tyson, 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alacak. Tyson, 2 dakikalık sahne için 350 bin euro (3 milyon 55 bin TL) istedi.

Öte yandan sosyal medya hesaplarından paylaştığı antrenman videolarının ardından spora geri döneceği konuşulan ve sürekli ringe çıkması için yeni teklifler alan eski dünya ağır sıklet boks şampiyonuna en son 1 milyon dolar önerilmişti.

54 yaşındaki Tyson'ın kulislerde konuşulan ringlere dönüşü gerçek oluyor.

15 YIL SONRA YENİNDEN RİNGLERE DÖNÜYOR Tyson, 12 Eylül'de 51 yaşındaki eski boksör Roy Jones Junior ile karşılaşacağını açıkladı. California'daki maç 8 raund üzerinden düzenlenecek. Tyson bu karşılaşmayla birlikte 15 yıl aradan sonra ringlere dönmüş olacak.

ABD'li boksör 58 maçlık profesyonel kariyerinde son olarak 2005 yılında Kevin McBride ile karşılaşmıştı. Tyson'ın rakibi Roy Jones Junior, 2018 yılında emekli olmuştu.

Paylaş





