Miley Cyrus, Black Mirror dizisinde rol alacak
ntv.com.tr
Popüler bilim kurgu dizisi Black Mirror’ın 5. sezon bölümlerinden birinde ünlü şarkıcı Miley Cyrus’un rol alması bekleniyor.
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Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, Netflix’te önümüzdeki haftalarda seyirciyle buluşacak olan Black Mirror’ın yeni sezon bölümlerinden birinde rol alacak.
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26 yaşındaki Amerikalı şarkıcının hangi bölümde rol alacağı açıklanmazken, söylentilere göre ünlü şarkıcının yer aldığı bölümün çekimleri Güney Afrika’da yapıldı.
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Cyrus’un Black Mirror’da rol alacağı bilgisini, kız kardeşi Brandi Cyrus verdi.
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Black Mirror’ın geçen yıl yayınlanan 4. sezon bölümlerinde Jesse Plemons, Rosemarie DeWitt, Andrea Riseborough ve Letitia Wright gibi tanınan yıldızlar rol almıştı.
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Önümüzdeki günlerde 5. sezon bölümleriyle ekrana gelmesi beklenen Black Mirror interaktif formatla yayında olacak. Yeni sezonda yer alan bir bölümde, macerayı seçme şansı izleyiciye verilecek ve bölümün tamamı izleyicinin kararları üzerinden gelişecek.
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“Kendi maceranı seç” modelini uygulayan ilk Netflix dizisi olacak Black Mirror, insanlığın teknoloji kaynaklı paranoyalarını ekrana taşıyor. Dizinin her bir bölümü, farklı karakterlerin ve öykülerin yer aldığı farklı bir teknoloji distopyasında geçiyor.