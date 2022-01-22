Milli parklarda ziyaretçi sayısı 52 milyona yaklaştı

Bu süreçte en çok ziyaret edilen korunan alanlar arasında Marmaris Milli Parkı 8 milyon 459 bin 731 ziyaretçi ile başı çekerken, 6 milyon 123 bin 605 ziyaretçi ile Ormanya Tabiat Parkı ve 4 milyon 318 bin 418 ziyaretçi ile Beydağları Sahil Milli Parkı takip etti.