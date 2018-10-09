Milyonlarca litre bira tüketildi (Oktoberfest bitti)
ntv.com.tr
Almanya'nın Münih kentinde iki hafta süren Oktoberfest sona erdi.
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1Almanya'nın en büyük fetivallerinden olan Oktoberfest sona erdi.
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2Münih'te yapılan ve 2 hafta süren organizasyona 6,3 milyon kişinin katıldığı ve geçen yıla oranla katılımın arttığı belirtildi.
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3Münih Belediye Başkanı Josef Schmid, "Süper bir festival oldu" derken, iki hafta boyunca tüketilen biranın 7,5 milyon litre olduğu açıklandı.
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4Ayrıca, bir önceki yıllara göre suç işleme oranının da düştüğü kaydedildi.
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