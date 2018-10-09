NTV

Milyonlarca litre bira tüketildi (Oktoberfest bitti)

ntv.com.tr

Almanya'nın Münih kentinde iki hafta süren Oktoberfest sona erdi.

  • 1

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
    Almanya'nın en büyük fetivallerinden olan Oktoberfest sona erdi.
  • 2

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
    Münih'te yapılan ve 2 hafta süren organizasyona 6,3 milyon kişinin katıldığı ve geçen yıla oranla katılımın arttığı belirtildi.
  • 3

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
    Münih Belediye Başkanı Josef Schmid, "Süper bir festival oldu" derken, iki hafta boyunca tüketilen biranın 7,5 milyon litre olduğu açıklandı.
  • 4

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
    Ayrıca, bir önceki yıllara göre suç işleme oranının da düştüğü kaydedildi.
  • 5

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 6

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 7

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 8

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 9

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 10

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 11

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 12

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 13

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 14

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 15

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 16

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 17

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 18

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 19

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 20

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 21

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 22

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 23

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 24

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 25

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
  • 26

    Oktoberfest, bira, Almanya, festival, Octoberfest,
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin