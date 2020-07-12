Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler

Kendini ressam olarak tanımlayan Henrique Oliveira, eserleriyle mimari, heykel ve resim sanatlarının sınırlarını ve algılarını zorluyor. Tuvale yağlı boya resim yaparak sanat çalışmalarına başlayan Oliveira, artık ahşabı kendine has üslubuyla sanat eserine dönüştürerek ortaya ilginç mimari eserler ve heykeller çıkarıyor.

12.07.2020 - 16:23

Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 1
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 2
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 3
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 4
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 5
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 6
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 7
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 8
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 9
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 10
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 11
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 12
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 13
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 14
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 15
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 16
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 17
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 18
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 19
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 20
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 21
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 22
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 23
Mimarinin doğayla buluşmasına örnekler - 24

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