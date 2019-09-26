Modern dünyanın sorunlarını yansıyan illüstrasyonlar
ntv.com.tr
Profesyonel illüstratör Daniel Garcia, siyasi, sosyal ve insani meselelere güçlü bir anlatım yoluyla yaklaşıyor. Garcia’nın hazırlaması her biri 1 ila 3 gün süren illüstrasyon çalışmaları, modern dünyanın sorunlarını gözler önüne seriyor.
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1Cinsiyet Boşluğu
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2Dünyayı Temizle
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3Savaş ve İş
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4Amazon Yanıyor
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5Çok Çalışmak
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6Yaşamdan Önce
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7Yoksulluk
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8Plastik Adalar
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9Trump'ın Duvarı
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10İlişkiler
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11Birlikte Yürümek
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12Sağlık Bir İştir
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13Dünyayı Temizle
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14Siyasetçiler
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15Yaratıcılığı Ezmek
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16Başarılı Bir Adam
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17Sen Sen Sen
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18Yalan Haber
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19Yapay Zeka Başkan
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20Boşanma
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21İnternette Özel Hayat
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22Facebook Casusları
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23Suya Sahibim
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24Göçmenler
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25Moda
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26Virüs
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27Medya ve Gerçekler
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28Köpekbalığı Tankı
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29Depresyon
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30Facebook Ölümü
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31İşsiz
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32Özgürlük
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33Ego
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34Dünyanın Kuralını Koyuyoruz
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35Kıskançlık
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36Küreselleşme
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37Fikir Anketleri
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38Bütçeyi Avlama
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39Startup'lar
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40Sanat Pazarı
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41Tıbbi Uyuşturucu Mucizesi
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42Teknolojik Şahit
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43Bebek Maskesi
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44Yalan Haber
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45Ekonomik Dürtme
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46Alışkanlıklar
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47Dünya Kadınlar Günü
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48Suriye'yi Bombalama
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49Hırsızlık Fikirleri
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50Erkek Egosu