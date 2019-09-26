NTV

Modern dünyanın sorunlarını yansıyan illüstrasyonlar

ntv.com.tr

Profesyonel illüstratör Daniel Garcia, siyasi, sosyal ve insani meselelere güçlü bir anlatım yoluyla yaklaşıyor. Garcia’nın hazırlaması her biri 1 ila 3 gün süren illüstrasyon çalışmaları, modern dünyanın sorunlarını gözler önüne seriyor.

  • 1

    Cinsiyet Boşluğu
  • 2

    Dünyayı Temizle
  • 3

    Savaş ve İş
  • 4

    Amazon Yanıyor
  • 5

    Çok Çalışmak
  • 6

    Yaşamdan Önce
  • 7

    Yoksulluk
  • 8

    Plastik Adalar
  • 9

    Trump'ın Duvarı
  • 10

    İlişkiler
  • 11

    Birlikte Yürümek
  • 12

    Sağlık Bir İştir
  • 13

    Dünyayı Temizle
  • 14

    Siyasetçiler
  • 15

    Yaratıcılığı Ezmek
  • 16

    Başarılı Bir Adam
  • 17

    Sen Sen Sen
  • 18

    Yalan Haber
  • 19

    Yapay Zeka Başkan
  • 20

    Boşanma
  • 21

    İnternette Özel Hayat
  • 22

    Facebook Casusları
  • 23

    Suya Sahibim
  • 24

    Göçmenler
  • 25

    Moda
  • 26

    Virüs
  • 27

    Medya ve Gerçekler
  • 28

    Köpekbalığı Tankı
  • 29

    Depresyon
  • 30

    Facebook Ölümü
  • 31

    İşsiz
  • 32

    Özgürlük
  • 33

    Ego
  • 34

    Dünyanın Kuralını Koyuyoruz
  • 35

    Kıskançlık
  • 36

    Küreselleşme
  • 37

    Fikir Anketleri
  • 38

    Bütçeyi Avlama
  • 39

    Startup'lar
  • 40

    Sanat Pazarı
  • 41

    Tıbbi Uyuşturucu Mucizesi
  • 42

    Teknolojik Şahit
  • 43

    Bebek Maskesi
  • 44

    Yalan Haber
  • 45

    Ekonomik Dürtme
  • 46

    Alışkanlıklar
  • 47

    Dünya Kadınlar Günü
  • 48

    Suriye'yi Bombalama
  • 49

    Hırsızlık Fikirleri
  • 50

    Erkek Egosu
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin