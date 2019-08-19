Moloz yığınında tarihi mezar bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde Kuzey Çevre Yolu hattındaki moloz yığınları arasında Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen mezar odası kalıntıları bulundu.
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İznik ilçesi çevre yolu alanında Eşref Baba Türbesi mevkisinde moloz yığınları arasında Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen ve üzerinde işlemeler olduğu gözlenen mezar odası parçaları vatandaşlar tarafından bulundu.
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Durumun bildirilmesi üzerine polis olay yerine gelerek inceleme başlattı.
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Açılan alanda tespit edilen tarihi parçaların çatkı şeklinde pişmiş toprak mezara ait olduğu belirtildi.
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Parçaların başka bir yerden taşınıp moloz alana döküldüğü tahmin ediliyor.
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Bulunan parçalar müze müdürlüğüne götürülmek üzere taşıtlara yüklendi.