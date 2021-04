Britanyalı ünlü müzisyenThe Smiths grubuyla dalga geçen sonbölümünün ardından dizi ye dair açıklama yaptı. Independent'ın haberine göre 1982 ve 1987 yıllarında şarkılarıyla büyük bir yankı uyandıran The Smiths grubunun solisti Morrissey, The Simpsons'ın senaryosunu yazmanın tam bir cehalet gerektirdiğini söyledi.

Dizinin 19 Nisan'da yayımlanan Panic On The Streets of Springfield isimli bölümünden sonra 61 yaşındaki sanatçının menajeri Peter Katsis, resmi Facebook sayfasında yayımladığı açıklamada The Simpsons'ı sert biçimde eleştirdi.