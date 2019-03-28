Muhafız'ın 2. sezon yeni görüntüleri yayınlandı

1 İkinci sezonu 26 Nisan’da tüm dünya ile aynı anda Netflix’te gösterime girecek Hakan: Muhafız’dan yeni kareler paylaşıldı. HAKAN: MUHAFIZ: 2. SEZON FRAGMANI (TIKLA İZLE)

2 Savaş Başlıyor sloganıyla yayınlanan fotoğraflarda diziye yeni dahil olan Engin Öztürk de ilk kez yer aldı.

3 Hakan, yeni sezonda bir değil, her biri İstanbul’u ve dünyayı yok etmek için ant içmiş tam yedi Ölümsüz’e karşı mücadele etmek zorunda.

4 İstanbul’un Muhafız’ı olan Hakan’ın Ölümsüz’lerle tek tek savaşırken, diğer yandan Sadık Olanlar’a liderlik etmesi, Leyla ile olan aşkını yaşatması ve hiç beklenmedik bir sürprizle baş etmesi gerekiyor...

5 Ölümsüzler saldırıya susamış, atakta bekliyorlar. Hakan görevinde başarısız olduğu için kendine kızgın olsa da, durumu tersine çevirmek için öfkesini kontrol etmek zorunda olduğunun farkında.