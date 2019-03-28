Muhafız'ın 2. sezon yeni görüntüleri yayınlandı
Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'ın 2. sezon fragmanının ardından yeni afişi ve fotoğrafları da yayınlandı. Paylaşılan fotoğraflarda diziye yeni dahil olan Engin Öztürk de yer aldı. İşte detaylar ve yeni sezon kareleri...
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İkinci sezonu 26 Nisan’da tüm dünya ile aynı anda Netflix’te gösterime girecek Hakan: Muhafız’dan yeni kareler paylaşıldı.
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2Savaş Başlıyor sloganıyla yayınlanan fotoğraflarda diziye yeni dahil olan Engin Öztürk de ilk kez yer aldı.
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Hakan, yeni sezonda bir değil, her biri İstanbul’u ve dünyayı yok etmek için ant içmiş tam yedi Ölümsüz’e karşı mücadele etmek zorunda.
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4İstanbul’un Muhafız’ı olan Hakan’ın Ölümsüz’lerle tek tek savaşırken, diğer yandan Sadık Olanlar’a liderlik etmesi, Leyla ile olan aşkını yaşatması ve hiç beklenmedik bir sürprizle baş etmesi gerekiyor...
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5Ölümsüzler saldırıya susamış, atakta bekliyorlar. Hakan görevinde başarısız olduğu için kendine kızgın olsa da, durumu tersine çevirmek için öfkesini kontrol etmek zorunda olduğunun farkında.
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6Çünkü bu sefer o rakiplerini, onlar da kendisini çok iyi tanıyorlar. Artık saklambaç değil, İstanbul’u savaş alanına çevirme zamanı…