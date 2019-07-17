Murat Yıldırım'a Mısır'da başrol: Mako

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ekranlarda boy gösteren oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım, Mısır’da dev bir prodüksiyonla çekilecek Mako filminde başrol oynayacak. Ünlü oyuncu, 464 kişiye mezar olan Salem Express gemisinin gerçek hikayesini anlatan filmde kendi adıyla rol alacak.
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Murat Yıldırım, Mısır yapımı Mako filminin başrolünü üstlenecek. Ünlü oyuncu, gerçek bir olaydan beyazperdeye aktarılan filmin yönetmeni Mohamed Hesham El-Rashidy ve yapımcısıyla, geçtiğimiz günlerde bir araya geldi ve sözleşmeye imza attı.
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1991'de batan Salem Express gemisinin hikayesini anlatan filmde Yıldırım'ın yanı sıra; Mısırlı Menna Fadali, Sarah Elshamy ve Nahed Elsebai ile Suriyeli aktör Kosai Khauli rol alacak.
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Sabah'ın haberine göre; Mısır'da ve Ortadoğu ülkelerinde gösterilecek filmde, Yıldırım kendi adıyla oynayacak.
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FİLMİN HİKAYESİ GERÇEKTE YAŞANDI
Cidde Limanı'ndan Mısır'daki Safaga Limanı'na giden Salem Express gemisi, 1991 yılında Kızıldeniz'de battı. Gemide çoğunlukla hac görevinden dönen yolcular ve Mısırlı işçiler bulunuyordu.
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Şiddetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle kayalara çarpan gemi, 20 dakika içinde battı. Gemide bulunan toplam 464 kişi hayatını kaybetti.