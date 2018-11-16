Müslüm tüm zamanların en çok izlenen ilk 10 Türk filmi arasında (Kasım 2018)

25. Vizontele Tuuba/ 2.894.802
24. Vizontele / 3.308.120
23. Recep İvedik / 3 3.326.084
22. Eyyvah Eyvah 3 / 3.414.212
21. New York'ta Beş Minare / 3.474.495
20. Dağ 2 / 3.600.000
19. A.R.O.G / 3.707.086
18. Mucize / 3.737.605
17. Babam ve Oğlum / 3.839.883
16. CM101MMXI Fundamentals / 3.842.535
15. Eyyvah Eyvah / 2 3.947.988
14. G.O.R.A. / 4.001.711
13. Ailecek Şaşkınız / 4.034.858
12. Kurtlar Vadisi: Irak / 4.256.567
11. Recep İvedik / 4.301.693
10. Recep İvedik 2 / 4.333.144
9. Arif v 216 / 4.968.462
8. Müslüm / 5.056.550
7. Aile Arasında / 5.288.987
6. Ayla / 5.589.010
5. Düğün Dernek 2: Sünnet / 6.073.364
4. Fetih 1453 / 6.572.618
3. Düğün Dernek / 6.980.070
2 Recep İvedik 4/ 7.369.098
1. Recep İvedik 5 / 7.437.050