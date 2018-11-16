Müslüm tüm zamanların en çok izlenen ilk 10 Türk filmi arasında (Kasım 2018)

Beş yıl önce yaşamını yitiren Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyazperdeye aktaran Müslüm 1989'dan günümüze en çok izlenen Türk filmleri listesinde ilk 10'a girmeyi başardı. İşte tarihte dört hafta sonu arka arkaya yarım milyonun üzerinde bilet satmayı başaran ve vizyona girdiği 5. haftada 1 sıra daha yükselerek zirvedeki yerini pekiştiren Müslüm'ün gişe rakamı ve Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri...

25.  Vizontele Tuuba/ 2.894.802

24. Vizontele / 3.308.120

23.  Recep İvedik / 3 3.326.084

22. Eyyvah Eyvah 3 / 3.414.212

21. New York'ta Beş Minare / 3.474.495

20.  Dağ 2 / 3.600.000

19.  A.R.O.G / 3.707.086

18.  Mucize / 3.737.605

17.  Babam ve Oğlum / 3.839.883

16.  CM101MMXI Fundamentals / 3.842.535

15.  Eyyvah Eyvah / 2 3.947.988

14.  G.O.R.A. / 4.001.711

13.  Ailecek Şaşkınız / 4.034.858

12. Kurtlar Vadisi: Irak / 4.256.567

11. Recep İvedik / 4.301.693

10. Recep İvedik 2 /  4.333.144

9. Arif v 216 / 4.968.462

8.  Müslüm /  5.056.550

7. Aile Arasında / 5.288.987

6. Ayla / 5.589.010

5. Düğün Dernek 2: Sünnet / 6.073.364

4. Fetih 1453 / 6.572.618

3. Düğün Dernek / 6.980.070

2 Recep İvedik 4/ 7.369.098

1. Recep İvedik 5 / 7.437.050

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