Müzede Selfie Günü böyle kutlandı

Türkiye'de ilk defa 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde düzenlenen Selfie Günü bugün ilk kez iç mekanında fotoğraf çekiminin yasak olduğu Milli Saraylar’a bağlı müzelerde gerçekleşti. Ziyaretçiler Dolmabahçe Sarayı ve Troya Müzesi'nde Selfie Günü etkinliğine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen ve en iyi fotoğrafı çekenlerin ödüllendirileceği Müzede Selfie Günü'ne bu yıl da binlerce kişi katıldı.

Dolmabahçe Sarayı'nda çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşacaklarını ifade eden Amerikalı turistler Rebecca ve Ashley Levy, "Amerika Birleşik Devletleri’nin Texas Eyaletinden geliyoruz. Kardeşim ve annemle geldik, 10 gün Türkiye’de kalacağız. İstanbul, Kapadokya, İzmir, Bodrum’u gezeceğiz. Bugün çok şanslı hissediyoruz çünkü burada fotoğraf ve selfie çekebileceğiz. Ve onları sosyal medya hesaplarımızda paylaşmayı planlıyoruz. Fotoğrafları “museumselfie” etiketi ile arkadaşlarımız ve ailemiz ve herkes ile paylaşacağız. Bu bizim için de özel bir deneyim oldu" şeklinde konuştu.

Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinde başlatılan 'Müzede Selfie Günü' etkinliği, Çanakkale’de de Troya Ören Yeri girişine yapılan Troya Müzesi'nde de gerçekleştirildi. Binlerce kişi, Troya Müzesi'nde çektikleri selfieleri, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Bu yıl 15 Ocak'ın 'Müzede Selfie Günü' olduğunu belirten Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, “Dünya’da üçüncü kez kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızda 3 yıldır etkin bir şekilde katılım gösteriyor. Bu etkinlik geçtiğimiz sene 16 Ocak’ta yapılmıştı. Bugün 15 Ocak olarak belirlendi. Uluslararası selfie gününün amacı insanları müzelere çekmek ve müzeler konusunda bir farkındalık yaratmak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ziyaretçilerimizin çektiği fotoğrafları, 'museumselfieturkey', 'müzedeselfie' günü etiketleriyle beraber paylaşılmasını istedi. En iyi müze selfie fotoğrafına ödül vereceğini duyurdu. Biz de tüm müzelerimiz gibi bakanlığımızın bu uygulaması içerisinde yer alıyoruz. Müzede çektiğimiz selfieleri 'museumselfieturkey', 'müzedeselfiegünü', 'troyamüzesi' ve 'museumoftroya' etiketleriyle paylaşıyoruz. Avrupa’da yılın en iyi müzesi ödülünde finale giden Troya Müzesi için ciddi bir farkındalık yapıyoruz. Bugün tüm dünyada önemli bir görünürlük yaratacağız” dedi.

İşte Müzede Selfie Günü'nden yansıyan diğer kareler...