Nagini'nin Asyalı olması ortalığı karıştırdı (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

1 Fantastik Canavarlar'ın ikinci filmi olan Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları'nın fragmanının yayınlanmasının ardından, Harry Potter evreni hayranları bir tartışmayı başlattı. Voldemort'un en sadık dostu ve Hortkuluk olduğunu bildiğimiz Nagini'yi canlandıracak kişinin bir Güney Koreli olması konuyu gündeme taşıdı.

2 Twitter'da başlayan tartışmada hayranlar, oyuncu kadrosundaki tek Asyalı'nın daha sonraları beyaz bir adamın evcil hayvanı olacak olan bir yılanı canlandırmasının ırkçı bir tavır olduğunu belirtti.

3 beyazperde'nin haberine göre; bu filmleri nesilden nesile çocukların izleyecek ve etkilenecek olması da tartışmayı alevlendirdi. Filmi izleyen çocukların, Korelilerin insan yiyen yılanlar olduğunu düşünmelerinin kaçınılmaz olduğu öne sürüldü.

4 Harry Potter evreninin yaratıcısı olan J.K. Rowling bu konuda sessiz kalmadı.

5 Rowling, Nagini'nin insan halinin bir Asyalı olarak seçilmesinin tesadüf olmadığını, Nagini'nin Endonezya mitolojisindeki büyük yılan anlamına gelen The Naga'dan geldiğini belirtti.