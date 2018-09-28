Nagini'nin Asyalı olması ortalığı karıştırdı (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ( Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları) filminin son fragmanı tartışmalara neden oldu. Beyaz bir adamın evcil hayvanı olacak olan bir yılanı (Nagini) canlandıracak kişinin bir Güney Koreli olması ırkçılık iddialarını gündeme getirdi.
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Fantastik Canavarlar'ın ikinci filmi olan Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları'nın fragmanının yayınlanmasının ardından, Harry Potter evreni hayranları bir tartışmayı başlattı. Voldemort'un en sadık dostu ve Hortkuluk olduğunu bildiğimiz Nagini'yi canlandıracak kişinin bir Güney Koreli olması konuyu gündeme taşıdı.
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Twitter'da başlayan tartışmada hayranlar, oyuncu kadrosundaki tek Asyalı'nın daha sonraları beyaz bir adamın evcil hayvanı olacak olan bir yılanı canlandırmasının ırkçı bir tavır olduğunu belirtti.
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beyazperde'nin haberine göre; bu filmleri nesilden nesile çocukların izleyecek ve etkilenecek olması da tartışmayı alevlendirdi. Filmi izleyen çocukların, Korelilerin insan yiyen yılanlar olduğunu düşünmelerinin kaçınılmaz olduğu öne sürüldü.
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Harry Potter evreninin yaratıcısı olan J.K. Rowling bu konuda sessiz kalmadı.
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Rowling, Nagini'nin insan halinin bir Asyalı olarak seçilmesinin tesadüf olmadığını, Nagini'nin Endonezya mitolojisindeki büyük yılan anlamına gelen The Naga'dan geldiğini belirtti.
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Mitolojide The Naga'nın bazen kanatlı bir canlı olarak, bazen ise yarı insan olarak tasvir edildiğini ekleyen Rowling, Endonezya'nın birçok Asyalı ırkı barındırdığını ifade etti.