Naseeruddin Shah, Bollywood'u Nazi Almanyası'yla kıyasladı

Independent Türkçe'nin haberinve göre; 71 yaşındaki oyuncu "Açıkça söylemek gerekirse, propaganda filmleri yaptıklarında kabahatlerinin görmezden gelineceği sözünün yanı sıra finansman da alıyorlar" dedi.

Oyuncu, "En büyüklerinin buna razı geldiğini göreceksiniz. Nazi Almanyası'nda da buna teşebbüs edildi. Dünya standartlarında, seçkin filmler yapan film yapımcıları toplandı ve Nazi felsefesini yayan filmler yapmaları istendi" diye ekledi.



