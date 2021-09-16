Naseeruddin Shah, Bollywood'u Nazi Almanyası'yla kıyasladı
Hindistan'ın deneyimli oyuncusu Naseeruddin Shah, Bollywood'u Nazi Almanyası'yla kıyasladı. Aktör, büyük prodüksiyon şirketlerinin yakın zamanda çıkardığı yüksek bütçeli filmlerin, aşırı milliyetçi bir gündemi olduğunu öne sürdü.
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16.09.2021 - 10:11
Naseeruddin Shah, NDTV'ye verdiği röportajda yapım şirketlerinin hükümet tarafından hükümet yanlısı filmler çekmeye teşvik edildiği iddiasında bulundu.
Independent Türkçe'nin haberinve göre; 71 yaşındaki oyuncu "Açıkça söylemek gerekirse, propaganda filmleri yaptıklarında kabahatlerinin görmezden gelineceği sözünün yanı sıra finansman da alıyorlar" dedi.
Oyuncu, "En büyüklerinin buna razı geldiğini göreceksiniz. Nazi Almanyası'nda da buna teşebbüs edildi. Dünya standartlarında, seçkin filmler yapan film yapımcıları toplandı ve Nazi felsefesini yayan filmler yapmaları istendi" diye ekledi.
Muhteşem Kahramanlar (The League of Extraordinary Gentlemen) yıldızı, iddialarını destekleyen kesin bir kanıtı olmadığını ama son zamanlarda çıkan büyük bütçeli türden filmlerde bunun açık olduğunu söyledi.
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