Naseeruddin Shah, Bollywood'u Nazi Almanyası'yla kıyasladı

Hindistan'ın deneyimli oyuncusu Naseeruddin Shah, Bollywood'u Nazi Almanyası'yla kıyasladı. Aktör, büyük prodüksiyon şirketlerinin yakın zamanda çıkardığı yüksek bütçeli filmlerin, aşırı milliyetçi bir gündemi olduğunu öne sürdü.

16.09.2021 - 10:11

Naseeruddin Shah, Bollywood'u Nazi Almanyası'yla kıyasladı - 1
Naseeruddin Shah, NDTV'ye verdiği röportajda yapım şirketlerinin hükümet tarafından hükümet yanlısı filmler çekmeye teşvik edildiği iddiasında bulundu.

Naseeruddin Shah, Bollywood'u Nazi Almanyası'yla kıyasladı - 2
Independent Türkçe'nin haberinve göre; 71 yaşındaki oyuncu "Açıkça söylemek gerekirse, propaganda filmleri yaptıklarında kabahatlerinin görmezden gelineceği sözünün yanı sıra finansman da alıyorlar" dedi.

Naseeruddin Shah, Bollywood'u Nazi Almanyası'yla kıyasladı - 3
Oyuncu, "En büyüklerinin buna razı geldiğini göreceksiniz. Nazi Almanyası'nda da buna teşebbüs edildi. Dünya standartlarında, seçkin filmler yapan film yapımcıları toplandı ve Nazi felsefesini yayan filmler yapmaları istendi" diye ekledi.

Naseeruddin Shah, Bollywood'u Nazi Almanyası'yla kıyasladı - 4
Muhteşem Kahramanlar (The League of Extraordinary Gentlemen) yıldızı, iddialarını destekleyen kesin bir kanıtı olmadığını ama son zamanlarda çıkan büyük bütçeli türden filmlerde bunun açık olduğunu söyledi.

Naseeruddin Shah, Bollywood'u Nazi Almanyası'yla kıyasladı - 5

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