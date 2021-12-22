Nazım Hikmet’in bilinmeyen fotoğrafları yıllar sonra Çekya’da gün yüzüne çıktı

Prag’daki Ulusal Tiyatro’ya ait arşivlerde Nazım Hikmet’ın yazıp yönettiği tiyatro oyunlarından Podivin (Enayi) oyununun provaları ve gala gecesi sırasında çekilmiş fotoğraflar ile dönemin Çekoslovakya’sında sergilenen tüm oyunları ile ilgili çıkmış gazete haberleri, oyun kitapçıkları ve diğer bazı belgeler bulunuyor. Nazım Hikmet’in Enayi (Podivin), İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu? (Byl Filip Filpek nebo nebyl?), İnek (Krava) ve İstasyon (Stanice) gibi birçok oyunu Çekçeye çevrilerek dönemin Çekoslovakya’sındaki en önemli tiyatrolarda uzun yıllar sergilendi. Nazım Hikmet’in Prag’da geçirdiği günlerde en çok ziyaret ettiği ve halen faaliyette olan Slavia Kafe'de (Kavarna Slavia) de Nazım Hikmet’in bir fotoğrafı bulunuyor.