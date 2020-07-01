Nazım Hikmet’in yeni 5 şiiri bulundu

Nazım Hikmet'in şu ana kadar hiçbir yerde yayımlanmayan beş şiiri çalışmalarla ortaya çıkarıldı.

01.07.2020 - 07:58

Nazım Hikmet’in yeni 5 şiiri bulundu - 1
Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan 'kitap-lık' dergisinin 210. sayısının dosya konusu, Türk şiirinin büyük ustası Nazım Hikmet Ran’ın bilinmeyen şiirleri oldu.


Nazım Hikmet’in yeni 5 şiiri bulundu - 2
Dergiyi yayına hazırlayan Yapı Kredi Yayınları editörleri, TÜSTAV Komintern Arşivi’ndeki çalışmalarıyla şairin bugüne kadar hiç yayımlanmayan 5 şiirini buldu.


Nazım Hikmet’in yeni 5 şiiri bulundu - 3
Bu şiirler, Nazım Hikmet’e ait olmayan bir el yazısıyla (eski yazıyla) yazılmış sayfalar halinde, 1925 tarihli belgelerin arasında bulundu.


Nazım Hikmet’in yeni 5 şiiri bulundu - 4
Son sayfada yer alan şiir dışındaki diğer dört şiir, daha önce hiç yayımlanmamış. Hayatımız Yirmi İki Kelimede adlı şiir ise Nazım Hikmet’in Bütün Şiirleri’nde Biz-Hayatımız-Yaptığımız İş adıyla yer alan şiirin son dizelerini oluşturuyor.


Nazım Hikmet’in yeni 5 şiiri bulundu - 5
Şiirlerin isimleri şöyle:

-İstanbul’da 1 Mayıs

-Beyanname

-Gecenin Penceresinde

-İtiraf

-Hayatımız Yirmi İki Kelimede

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