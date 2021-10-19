Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican için geri sayım

19 yaşında kanser teşhisi konulan ve iki yıl önce hayatını kaybeden Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican filminin çekimleri tamamlandı. Neslican Tay’ı canlandırmak için saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak’lı kareler yayınlandı. Film, 7 Ocak 2022’de vizyona girecek.

Haberler 19.10.2021 - 12:44

Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican için geri sayım - 1
Yaşama tutunma mücadelesi ve pozitif duruşuyla milyonlara umut olan Neslican Tay'ın hayatı film oldu.


Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican için geri sayım - 2
Neslican Tay'ın hafızalara kazınan "Yıldızları görmek için karanlığı beklemeyin" sözünden, yaşama azmini gözler önüne seren ve kısa sürede büyük kitlelere ulaşan videolarından ilham alan, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı "Demir Kadın Neslican” filminin çekimleri tamamlandı.


Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican için geri sayım - 3
Filmde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak'ın saçlarını kazıttıktan sonra çektiği sahnelerden kareler paylaşıldı. 


Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican için geri sayım - 4
Özgür Bakar'ın yönettiği film, Neslican'ın kanser teşhisi ile başlayan zorlu tedavi sürecini, ailesinden, çevresinden ve sosyal medya üzerinden kendisine gelen güçlü desteği, hayalleriyle sıkı sıkıya bağlandığı ilham dolu hayatını konu alıyor. 


Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican için geri sayım - 5
'Demir Kadın Neslican'ın oyuncu kadrosunda Naz Çağla Irmak'ın yanı sıra Deniz Uğur, Mesut Akusta, İlker Aksum, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya gibi isimler yer alıyor.  Film, 7 Ocak 2022’de vizyona girecek.


Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican için geri sayım - 6
İşte filmden diğer kareler...
Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican için geri sayım - 7
Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican için geri sayım - 8
Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican için geri sayım - 9
Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican için geri sayım - 10
Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican için geri sayım - 11
Neslican Tay’ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican için geri sayım - 12

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