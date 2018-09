Netflix Türkiye'de ekimde neler var?

1 CHILLING ADVENTURES OF SABRINA

26/10/18

16.yaş günü yaklaşan Sabrina, ailesinin cadı dünyası ve arkadaşlarının insan dünyası arasında bir seçim yapmak zorundadır. Archie çizgi romanından uyarlandı.

2 ÉLITE​

05/10/18

İşçi sınıfından gelen üç genç İspanya'daki seçkin bir özel okula kaydolunca, onlarla zengin öğrenciler arasında başlayan çatışma bir cinayete yol açar.

3 MARVEL'S DAREDEVIL

3. Sezon

19/10/18

Küçükken kör kalan Matt Murdock, New York'un Hell's Kitchen bölgesinde, gündüzleri bir avukat, geceleriyse Süper Kahraman Daredevil olarak adalet için savaşır.

4 SUITS

6. Sezon

26/10/18

5 THE HAUNTING OF HILL HOUSE

12/10/18

Bu korku drama dizisi Shirley Jackson'ın klasik 1959 romanının modern bir yeniden uyarlanmasıdır.

6 HOW TO GET AWAY WITH MURDER

4. Sezon

29/10/18

7 HAUNTED

19/10/18

Bu insanlar, eskiden yaşadıkları ve onları rahatsız etmeye devam eden korkunç olayları aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşıyor. Anlatılan olaylar yeniden canlandırılıyor.

8 BIG MOUTH

2. Sezon

05/10/18

İki dost olan Nick Kroll ve Andrew Goldberg’ün bu cüretkar komedisinde, ergenliğin mucizevi ve korkutucu yönleri, yeni yetme arkadaşların hayatlarını altüst ediyor.

9 HIP-HOP EVOLUTION

2. Sezon

19/10/18

Shad Kabango, 80'li ve 90'lı yıllardaki New York, Güney ve Oakland, Kaliforniya'da hip-hop altkültürlerinin gelişimini izler.

10 THE NIGHT COMES FOR US

19/10/18

Bir kızın bir katliam sırasında hayatını kaybetmesinden sonra, katile bir gangster saldırısı hedefleniyor.

11 APOSTLE

12/10/18

Bu korku filminde, 1905 yılında bir serseri kaçırılan kız kardeşini kurtarmak için tehlikeli bir işe kalkışır ve ücra bir adadaki uğursuz bir dini tarikatla mücadele eder.

12 DERREN BROWN: SACRIFICE

19/10/18

İllüzyonist Derren Brown korkunun, acının ve inançsızlığın sınırlarını yerle bir eden bir dizi numara aracılığıyla "inançla iyileşme" kavramını yeniden tanımlıyor.

13 PRIVATE LIFE

05/10/18

Kısırlık ile başa çıkmakta olan bir çift, evliliklerini yardımlı üreme ve evlat edinme dünyasında dolaşırken ayakta tutmak için uğraşır.

14 OPERATION FINALE

03/10/18

1960'ta İsrailli casuslar, Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann'ı yakalayıp adalet önüne çıkarmak için cüretkar bir operasyon gerçekleştirir. Gerçek olaylardan uyarlandı.

15 BELGESELLER MAKING A MURDERER:

2. Kısım

19/10/18

Steven Avery ve Brendan Dassey, Making a Murderer’da yayınladıktan sonra ulusal bir profil ve yeni destekle birlikte, muafiyet için savaşmaya devam ediyor.

16 SHIRKERS

26/10/18

25 yıl önce çektiği filmin çalınan makarlarını yeniden ele geçiren roman yazarı Sandi Tan, kayıtları araklayan esrarengiz adamla geçirdiği zamana tekrar göz atıyor.

17 SALT FAT ACID HEAT

11/10/18

Şef ve yemek yazarı Samin Nosrat, geleneğe dayanan basit yemeklerden oluşan yemek manifestosunu yeni bir yemek pişirme serisinde ekrana getiriyor.

18 REMASTERED: WHO SHOT THE SHERIFF

12/10/18

1976'da, Jamaika'da rakip siyasi gruplar birbiriyle çatışırken reggea efsanesi Bob Marley bir suikast girişiminden canlı kurtuldu. Peki bunun sorumlusu tam olarak kimdi?

19 AİLE VE ÇOCUK SUPER MONSTERS

2. Sezon

05/10/18

Meraklı yeni öğrenci Spike ile Süper Öcüler güçlerini problemleri çözmek için kullanıyor ve büyümeye dair korkularını fethediyorlar.

20 CREEPED OUT

04/10/18

Çocuklara yönelik bu antoloji dizisinde meraklı adlı maskeli bir kişi; kara büyü, öteki dünyadan varlıklar ve sapkın teknoloji konulu öyküleri bir araya getiriyor.

21 TARZAN AND JANE

2. Sezon

12/10/18

Tarzan ve Jane, Brezilya yağmur ormanlarında kahramanca bir maceraya atılıyor, hayvanları kötü bir plandan kurtarıyor ve eski bir sırrı açığa çıkarıyorlar.

22 BEST.WORST.WEEKEND.EVER.: MİNİ DİZİ

19/10/18

Bu komedi dizisinde genç Zed ve dostları, liseden önceki son hafta sonlarında birbiri ardına saçma ve komik badireler atlatıyor.

23 THE SEVEN DEADLY SINS: REVIVAL OF THE COMMANDMENTS

15/10/18

Ülkesi tiranlar tarafından ele geçirilip görevden alınan prenses, dağılmış olan kötü şövalyelerin peşine düşer. Krallığını geri almak için yardımlarına ihtiyacı vardır.

24 CASTLEVANIA

2. Sezon

26/10/18

Bir vampir avcısı, Dracula'nın komuta ettiği, öteki dünyaya ait yaratıklarıdan oluşan ordunun ablukasındaki şehri kurtarmak için savaşır.

25 THE RISE OF PHOENIXES

HER HAFTA YENİ BÖLÜM

Geçmişten gelen bir sır, saygın bir mahkeme alimini ailesinin intikamı ile sevdiği prense sadık kalmak arasında bir seçim yapmaya iter.