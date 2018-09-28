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Netflix Türkiye'de ekimde neler var?

Yarı cadı yarı insan Sabrina'nın tüylerinizi ürpertecek yeni dizisi The Chilling Adventures of Sabrina da 26 Ekim'de, Marvel fanlarının merakla beklediği Marvel’s Daredevil ise 19 Ekim'de üçüncü sezonuyla geliyor. La Casa De Papel'in yıldız oyuncularını kadrosunda buluşturan Netflix'in İspanyol orijinal yapımı Elite ise 10 Ekim'de izleyiciyi ekranlarının başına çağırıyor. How to Get Away with Murder’ın dördüncü, Suits’ın altıncı sezonunda sır perdeleri aralanmaya devam ediyor. İşte Netflix'te ekim ayının öne çıkan yapımları...

  • 1

    CHILLING ADVENTURES OF SABRINA
    26/10/18
    16.yaş günü yaklaşan Sabrina, ailesinin cadı dünyası ve arkadaşlarının insan dünyası arasında bir seçim yapmak zorundadır. Archie çizgi romanından uyarlandı.
  • 2

    ÉLITE​
    05/10/18
    İşçi sınıfından gelen üç genç İspanya'daki seçkin bir özel okula kaydolunca, onlarla zengin öğrenciler arasında başlayan çatışma bir cinayete yol açar.
  • 3

    MARVEL'S DAREDEVIL
    3. Sezon
    19/10/18
    Küçükken kör kalan Matt Murdock, New York'un Hell's Kitchen bölgesinde, gündüzleri bir avukat, geceleriyse Süper Kahraman Daredevil olarak adalet için savaşır.
  • 4

    SUITS
    6. Sezon
    26/10/18
  • 5

    THE HAUNTING OF HILL HOUSE
    12/10/18
    Bu korku drama dizisi Shirley Jackson'ın klasik 1959 romanının modern bir yeniden uyarlanmasıdır.
  • 6

    HOW TO GET AWAY WITH MURDER
    4. Sezon
    29/10/18
  • 7

    HAUNTED
    19/10/18
    Bu insanlar, eskiden yaşadıkları ve onları rahatsız etmeye devam eden korkunç olayları aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşıyor. Anlatılan olaylar yeniden canlandırılıyor.
  • 8

    BIG MOUTH
    2. Sezon
    05/10/18
    İki dost olan Nick Kroll ve Andrew Goldberg’ün bu cüretkar komedisinde, ergenliğin mucizevi ve korkutucu yönleri, yeni yetme arkadaşların hayatlarını altüst ediyor.
  • 9

    HIP-HOP EVOLUTION
    2. Sezon
    19/10/18
    Shad Kabango, 80'li ve 90'lı yıllardaki New York, Güney ve Oakland, Kaliforniya'da hip-hop altkültürlerinin gelişimini izler.
  • 10

    THE NIGHT COMES FOR US
    19/10/18
    Bir kızın bir katliam sırasında hayatını kaybetmesinden sonra, katile bir gangster saldırısı hedefleniyor.
  • 11

    APOSTLE
    12/10/18
    Bu korku filminde, 1905 yılında bir serseri kaçırılan kız kardeşini kurtarmak için tehlikeli bir işe kalkışır ve ücra bir adadaki uğursuz bir dini tarikatla mücadele eder.
  • 12

    DERREN BROWN: SACRIFICE
    19/10/18
    İllüzyonist Derren Brown korkunun, acının ve inançsızlığın sınırlarını yerle bir eden bir dizi numara aracılığıyla "inançla iyileşme" kavramını yeniden tanımlıyor.
  • 13

    PRIVATE LIFE
    05/10/18
    Kısırlık ile başa çıkmakta olan bir çift, evliliklerini yardımlı üreme ve evlat edinme dünyasında dolaşırken ayakta tutmak için uğraşır.
  • 14

    OPERATION FINALE
    03/10/18
    1960'ta İsrailli casuslar, Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann'ı yakalayıp adalet önüne çıkarmak için cüretkar bir operasyon gerçekleştirir. Gerçek olaylardan uyarlandı.
  • 15

    BELGESELLER

    BELGESELLER
    MAKING A MURDERER:
    2. Kısım
    19/10/18
    Steven Avery ve Brendan Dassey, Making a Murderer’da yayınladıktan sonra ulusal bir profil ve yeni destekle birlikte, muafiyet için savaşmaya devam ediyor.
  • 16

    SHIRKERS
    26/10/18
    25 yıl önce çektiği filmin çalınan makarlarını yeniden ele geçiren roman yazarı Sandi Tan, kayıtları araklayan esrarengiz adamla geçirdiği zamana tekrar göz atıyor.
  • 17

    SALT FAT ACID HEAT
    11/10/18
    Şef ve yemek yazarı Samin Nosrat, geleneğe dayanan basit yemeklerden oluşan yemek manifestosunu yeni bir yemek pişirme serisinde ekrana getiriyor.
  • 18

    REMASTERED: WHO SHOT THE SHERIFF
    12/10/18
    1976'da, Jamaika'da rakip siyasi gruplar birbiriyle çatışırken reggea efsanesi Bob Marley bir suikast girişiminden canlı kurtuldu. Peki bunun sorumlusu tam olarak kimdi?
  • 19

    AİLE VE ÇOCUK

    AİLE VE ÇOCUK
    SUPER MONSTERS 
    2. Sezon
    05/10/18
    Meraklı yeni öğrenci Spike ile Süper Öcüler güçlerini problemleri çözmek için kullanıyor ve büyümeye dair korkularını fethediyorlar.
  • 20

    CREEPED OUT
    04/10/18
    Çocuklara yönelik bu antoloji dizisinde meraklı adlı maskeli bir kişi; kara büyü, öteki dünyadan varlıklar ve sapkın teknoloji konulu öyküleri bir araya getiriyor.
  • 21

    TARZAN AND JANE 
    2. Sezon
    12/10/18
    Tarzan ve Jane, Brezilya yağmur ormanlarında kahramanca bir maceraya atılıyor, hayvanları kötü bir plandan kurtarıyor ve eski bir sırrı açığa çıkarıyorlar.
  • 22

    BEST.WORST.WEEKEND.EVER.: MİNİ DİZİ
    19/10/18
    Bu komedi dizisinde genç Zed ve dostları, liseden önceki son hafta sonlarında birbiri ardına saçma ve komik badireler atlatıyor.
  • 23

    THE SEVEN DEADLY SINS: REVIVAL OF THE COMMANDMENTS
    15/10/18
    Ülkesi tiranlar tarafından ele geçirilip görevden alınan prenses, dağılmış olan kötü şövalyelerin peşine düşer. Krallığını geri almak için yardımlarına ihtiyacı vardır.
  • 24

    CASTLEVANIA 
    2. Sezon
    26/10/18
    Bir vampir avcısı, Dracula'nın komuta ettiği, öteki dünyaya ait yaratıklarıdan oluşan ordunun ablukasındaki şehri kurtarmak için savaşır.
  • 25

    THE RISE OF PHOENIXES
    HER HAFTA YENİ BÖLÜM
    Geçmişten gelen bir sır, saygın bir mahkeme alimini ailesinin intikamı ile sevdiği prense sadık kalmak arasında bir seçim yapmaya iter.
  • 26

    A TAIWANESE TALE OF TWO CITIES
    HER HAFTA YENİ BÖLÜM
    Kökenleri aynı olsa da farklı ülkelerde yaşayan iki zeki güzellik kraliçesinin yolları, önemli bir kararlar kesişecek.
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