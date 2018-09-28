Netflix Türkiye'de ekimde neler var?

Yarı cadı yarı insan Sabrina'nın tüylerinizi ürpertecek yeni dizisi The Chilling Adventures of Sabrina da 26 Ekim'de, Marvel fanlarının merakla beklediği Marvel’s Daredevil ise 19 Ekim'de üçüncü sezonuyla geliyor. La Casa De Papel'in yıldız oyuncularını kadrosunda buluşturan Netflix'in İspanyol orijinal yapımı Elite ise 10 Ekim'de izleyiciyi ekranlarının başına çağırıyor. How to Get Away with Murder’ın dördüncü, Suits’ın altıncı sezonunda sır perdeleri aralanmaya devam ediyor. İşte Netflix'te ekim ayının öne çıkan yapımları...
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CHILLING ADVENTURES OF SABRINA 26/10/18 16.yaş günü yaklaşan Sabrina, ailesinin cadı dünyası ve arkadaşlarının insan dünyası arasında bir seçim yapmak zorundadır. Archie çizgi romanından uyarlandı.
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ÉLITE 05/10/18 İşçi sınıfından gelen üç genç İspanya'daki seçkin bir özel okula kaydolunca, onlarla zengin öğrenciler arasında başlayan çatışma bir cinayete yol açar.
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MARVEL'S DAREDEVIL 3. Sezon 19/10/18 Küçükken kör kalan Matt Murdock, New York'un Hell's Kitchen bölgesinde, gündüzleri bir avukat, geceleriyse Süper Kahraman Daredevil olarak adalet için savaşır.
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SUITS 6. Sezon 26/10/18
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THE HAUNTING OF HILL HOUSE 12/10/18 Bu korku drama dizisi Shirley Jackson'ın klasik 1959 romanının modern bir yeniden uyarlanmasıdır.
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HOW TO GET AWAY WITH MURDER 4. Sezon 29/10/18
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HAUNTED 19/10/18 Bu insanlar, eskiden yaşadıkları ve onları rahatsız etmeye devam eden korkunç olayları aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşıyor. Anlatılan olaylar yeniden canlandırılıyor.
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BIG MOUTH 2. Sezon 05/10/18 İki dost olan Nick Kroll ve Andrew Goldberg’ün bu cüretkar komedisinde, ergenliğin mucizevi ve korkutucu yönleri, yeni yetme arkadaşların hayatlarını altüst ediyor.
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HIP-HOP EVOLUTION 2. Sezon 19/10/18 Shad Kabango, 80'li ve 90'lı yıllardaki New York, Güney ve Oakland, Kaliforniya'da hip-hop altkültürlerinin gelişimini izler.
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THE NIGHT COMES FOR US 19/10/18 Bir kızın bir katliam sırasında hayatını kaybetmesinden sonra, katile bir gangster saldırısı hedefleniyor.
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APOSTLE 12/10/18 Bu korku filminde, 1905 yılında bir serseri kaçırılan kız kardeşini kurtarmak için tehlikeli bir işe kalkışır ve ücra bir adadaki uğursuz bir dini tarikatla mücadele eder.
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DERREN BROWN: SACRIFICE 19/10/18 İllüzyonist Derren Brown korkunun, acının ve inançsızlığın sınırlarını yerle bir eden bir dizi numara aracılığıyla "inançla iyileşme" kavramını yeniden tanımlıyor.
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PRIVATE LIFE 05/10/18 Kısırlık ile başa çıkmakta olan bir çift, evliliklerini yardımlı üreme ve evlat edinme dünyasında dolaşırken ayakta tutmak için uğraşır.
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OPERATION FINALE 03/10/18 1960'ta İsrailli casuslar, Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann'ı yakalayıp adalet önüne çıkarmak için cüretkar bir operasyon gerçekleştirir. Gerçek olaylardan uyarlandı.
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BELGESELLER
MAKING A MURDERER: 2. Kısım 19/10/18 Steven Avery ve Brendan Dassey, Making a Murderer’da yayınladıktan sonra ulusal bir profil ve yeni destekle birlikte, muafiyet için savaşmaya devam ediyor.
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SHIRKERS 26/10/18 25 yıl önce çektiği filmin çalınan makarlarını yeniden ele geçiren roman yazarı Sandi Tan, kayıtları araklayan esrarengiz adamla geçirdiği zamana tekrar göz atıyor.
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SALT FAT ACID HEAT 11/10/18 Şef ve yemek yazarı Samin Nosrat, geleneğe dayanan basit yemeklerden oluşan yemek manifestosunu yeni bir yemek pişirme serisinde ekrana getiriyor.
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REMASTERED: WHO SHOT THE SHERIFF 12/10/18 1976'da, Jamaika'da rakip siyasi gruplar birbiriyle çatışırken reggea efsanesi Bob Marley bir suikast girişiminden canlı kurtuldu. Peki bunun sorumlusu tam olarak kimdi?
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AİLE VE ÇOCUK
SUPER MONSTERS 2. Sezon 05/10/18 Meraklı yeni öğrenci Spike ile Süper Öcüler güçlerini problemleri çözmek için kullanıyor ve büyümeye dair korkularını fethediyorlar.
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CREEPED OUT 04/10/18 Çocuklara yönelik bu antoloji dizisinde meraklı adlı maskeli bir kişi; kara büyü, öteki dünyadan varlıklar ve sapkın teknoloji konulu öyküleri bir araya getiriyor.
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TARZAN AND JANE 2. Sezon 12/10/18 Tarzan ve Jane, Brezilya yağmur ormanlarında kahramanca bir maceraya atılıyor, hayvanları kötü bir plandan kurtarıyor ve eski bir sırrı açığa çıkarıyorlar.
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BEST.WORST.WEEKEND.EVER.: MİNİ DİZİ 19/10/18 Bu komedi dizisinde genç Zed ve dostları, liseden önceki son hafta sonlarında birbiri ardına saçma ve komik badireler atlatıyor.
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THE SEVEN DEADLY SINS: REVIVAL OF THE COMMANDMENTS 15/10/18 Ülkesi tiranlar tarafından ele geçirilip görevden alınan prenses, dağılmış olan kötü şövalyelerin peşine düşer. Krallığını geri almak için yardımlarına ihtiyacı vardır.
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CASTLEVANIA 2. Sezon 26/10/18 Bir vampir avcısı, Dracula'nın komuta ettiği, öteki dünyaya ait yaratıklarıdan oluşan ordunun ablukasındaki şehri kurtarmak için savaşır.
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THE RISE OF PHOENIXES HER HAFTA YENİ BÖLÜM Geçmişten gelen bir sır, saygın bir mahkeme alimini ailesinin intikamı ile sevdiği prense sadık kalmak arasında bir seçim yapmaya iter.
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A TAIWANESE TALE OF TWO CITIES HER HAFTA YENİ BÖLÜM Kökenleri aynı olsa da farklı ülkelerde yaşayan iki zeki güzellik kraliçesinin yolları, önemli bir kararlar kesişecek.