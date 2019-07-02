Netflix'in yeni dizisi The Witcher'dan ilk görüntüler
Netflix, merakla beklenen yeni dizisi The Witcher’dan ana karakterler Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra), ve Ciri’nin (Freya Allan) de yer aldığı ilk kareleri yayınladı. Diziden paylaşılan ilk görseller arasında dizinin logosu ve tanıtım afişi de yer alıyor.
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1The Witcher, 19 Temmuz Cuma günü ünlü bilim kurgu hayranı oyuncu Yvette Nicole Brown moderatörlüğünde düzenlenecek ve başrol oyuncuları Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan katılacağı panelle San Diego Comic-Con Festivali'ndeki yerini alacak.
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2KONUSU
Dünyaca ünlü kitap dizisinden uyarlanan The Witcher destansı bir ailenin epik öyküsünü konu alıyor. Yalnız bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt, insanların yaratıklardan bile daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır..
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Ancak kader onu güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sırrı olan sahip genç bir olan genç bir prensesle karşı karşıya getirir. Üçlü, artık her geçen gün daha da vahşi hale gelen bu kıtada birlikte yürümeyi öğrenmelidir.
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4Dizinin başrollerinde Geralt of Rivia karakteri ile Henry Cavill (Mission Impossible - Fallout, Justice League), Yennefer karakteri ile Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) ve Ciri’yi canlandıran Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands) yer alıyor.
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5Dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler ise şöyle: Jodhi May (Game of Thrones, Genius) Calanthe rolünde, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) Eist rolünde, Adam Levy (Knightfall, Snatch) Mousesack rolünde, MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List) Tissaia rolünde, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) Fringilla rolünde, Therica Wilson-Read (Profile) Sabrina rolünde, Emma Appleton (The End of The F**king World) Renfri rolünde, Eamon Farren (The ABC Murders, Twin Peaks) Cahir rolünde, Joey Batey (Knightfall, Strike) Jaskier rolünde, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) Stregobor rolünde, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) Istredd rolünde, Maciej Musiał (1983) Sir Lazlo rolünde, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) Dara rolünde, Anna Shaffer (Harry Potter) Triss rolünde.
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AFİŞ
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