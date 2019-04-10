Netflix’in yeni Türk dizisi Atiye'nin setinde ölüm
Hakan Muhafız'ın ardından Netflix’in ikinci yeni Türk dizisi Atiye'nin set çalışanı Hasan Karatay yaşamını yitirdi. Olay sonrası açıklama yapılan Sinema Televizyon Sendikası tarafından ihmal olduğunu öne sürülerek, "Olayı yakından takip edeceğiz" denildi.
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Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Civan Canova ve Başak Köklükaya'yı buluşturan Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye (The gift) setinde talihsiz bir olay yaşandı.
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Yapımcılığını OG Medya’nın üstlendiği Atiye dizisinin setinde boya işlerini yapan Hasan Karatay geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.
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Sette çalışırken yüksek bir noktadan düştüğü öğrenilen Karatay apar topar hastaneye kaldırıldı. Beyin ölümü gerçekleştiği anlaşılan genç set çalışanının, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.
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Konu ile ilgili olarak Sinema Televizyon Sendikası açıklama metni yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Atiye dizisinin setinde çalıştığı sırada, ağır ihmal sonucu merdivenden düşüp ağır yaralanan ve bir süredir yoğun bakımda olan meslektaşımız set işçisi Hasan Karatay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz"
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"Hasan Karatay'ın sette ambulans ve iş güvenliği uzmanı olmaksızın sigortasız çalıştırıldığına dair bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. İş cinayetleri kader değildir. Tehlikeli sınıfta yer alan sette, yeterli iş güvenliği önleminin alınmadığı ve yapım şirketinin kusurlu olduğu açıktır."
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"Setlerde ölmek istemiyoruz. Setlerde iş güvenliği uzmanı istiyoruz. Yaşanan bu acı olayı yakında takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz"