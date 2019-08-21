Netflix'te Bill Gates belgeseli başlıyor
ntv.com.tr
Netflix, Microsoft’un kurucusu ünlü milyarder Bill Gates hakkında bir belgesel dizi yayınlayacak.
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Microsoft’un kurucusu ünlü milyarder Bill Gates’in hayatını anlatan belgesel dizi, Netflix’te seyircilerle buluşacak. Belgeseli, Oscar’lı yönetmen Davis Guggenheim çekecek.
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Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates (Bill’in Beyninin İçinde: Bill Gates’i Çözmek) adlı belgesel üç bölümden oluşacak.
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Ünlü iş insanı, milyarder ve yazılımcı olan Bill Gates’in vizyonunu aktaracak olan dizi, Microsoft’un CEO’luğundan istifa ettikten sonra küresel sağlık, acil durum yardımı, eğitim ve yoksulluk gibi dünyaya tehdit oluşturan sorunları çözmeye yönelik girişimlerde bulunan Gates’in yardımsever yönünü de yansıtacak.
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Gates, 2000 yılında Microsoft’un CEO’luğunu bıraktıktan sonra eşiyle birlikte Bill ve Melinda Gates Vakfı’nı kurmuş; küresel sağlık, acil durum yardımı, eğitim ve yoksulluk gibi alanlara yöneltilmek üzere 36 milyar dolarlık fon oluşturmuştu.
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Dizinin yapımcıları arasında Guggenheim, Shannon Dill, Jonathan Silberberg, Nicole Stott, Beth Osisek ve Steven Leckart bulunuyor. Filmin yönetmeni Davis Guggenheim, An Inconvenient Truth ve He Named Me Malala adlı yapımlarıyla Oscar kazanmıştı.
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Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Bill Gates’in yaşamını konu alan Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates adlı belgesel dizi, 20 Eylül’de Netflix’te yayınlanacak.