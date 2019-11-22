Netflix’te The Crown dizisinin 5. sezon karmaşası

Variety'nin haberinde de Netflix’ten yapılan açıklamaya yer verilerek iddia yalanlandı. Açıklamada, “Şu sıralar The Crown’ın 4. sezonunu çekiyoruz ve daha sonraki sezonlarla ilgili henüz bir çalışmamız yok. Dolayısıyla yeni kadroyla ilgili haberler spekülasyondan ibaret” denildi.