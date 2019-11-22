Netflix’te The Crown dizisinin 5. sezon karmaşası

Netflix’in sevilen dizisi The Crown’ın 3. sezonu henüz başlamışken 5. sezon tartışması alevlendi.
İlk iki sezonda ödüllü oyuncu Claire Foy’un ardından, 3. ve 4. sezonda Olivia Colman’ın üstlendiği Kraliçe Elizabeth rolünü 5. sezonda Imelda Staunton’un üstleneceği iddiası ortaya atıldı. İddia, İngiliz Daily Mail gazetesinde "özel haber" olarak duyuruldu.
Variety'nin haberinde de Netflix’ten yapılan açıklamaya yer verilerek iddia yalanlandı. Açıklamada, “Şu sıralar The Crown’ın 4. sezonunu çekiyoruz ve daha sonraki sezonlarla ilgili henüz bir çalışmamız yok. Dolayısıyla yeni kadroyla ilgili haberler spekülasyondan ibaret” denildi.
Kraliçe Elizabeth rolünü Olivia Colman’dan devralarak dizinin 5. ve 6. sezonlarında başrolde yer alacağı konuşulan Imelda Staunton, Harry Potter’da canlandırdığı Dolores Umbridge rolüyle hafızalara kazındı. Staunton ayrıca, Malefiz (Maleficent), Downton Abbey gibi son dönem filmlerinde de rol aldı.
Kraliçe’nin ilk taht yıllarını anlatan The Crown’ın 1. ve 2. sezonlarının ardından 3. sezon bölümleri 60’lı ve 70’li yıllara odaklanıyor.
Yeni sezonda Prens Phillip rolünü Matt Smith’ten Tobias Menzies devralırken, Kraliçe’nin kız kardeşi Prenses Margaret rolünü de Vanessa Kirby’den Helena Bonham Carter devraldı. Dizinin 3. sezonunda ayrıca Josh O’Connor (Prens Charles), Erin Doherty (Prenses Anne), Ben Daniels (Lord Snowdon), Jason Watkins (Başbakan Harold Wilson) ve Charles Dance (Lord Mountbatten) rol alıyor.
4. sezonu yapım aşamasında olan The Crown’ın henüz yayın tarihi açıklanmadı.