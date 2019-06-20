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Netflix'ten üçüncü Türk dizisi (Love 101 oyuncu kadrosu)

Netflix’in Hakan Muhafız ve Atiye'den sonraki yeni Türk dizisi Love 101'in kadrosu şekillendi. İşte detaylar ve dizide rol alacak oyuncular....

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    Netflix Hakan Muhafız ve Atiye'nin ardından üçüncü Türk dizisi Love 101'in hazırlıkları başladı.


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    Çekimleri 26 Haziran’da İstanbul’da başlayacak olan yapımın oyuncu kadrosu da şekillendi.


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    Son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde başrolde olan Mert Yazıcıoğlu


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    Çukur’da Celasun rolündeki Kubilay Aka


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    Elimi Bırakma dizisininin başrolü Alina Boz


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    130 ülkede yayımlanacak dizide ünlü isimlere Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu da eşlik edecek.
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