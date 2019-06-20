Netflix'ten üçüncü Türk dizisi (Love 101 oyuncu kadrosu)

Netflix’in Hakan Muhafız ve Atiye'den sonraki yeni Türk dizisi Love 101'in kadrosu şekillendi. İşte detaylar ve dizide rol alacak oyuncular....
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Netflix Hakan Muhafız ve Atiye'nin ardından üçüncü Türk dizisi Love 101'in hazırlıkları başladı.
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Çekimleri 26 Haziran’da İstanbul’da başlayacak olan yapımın oyuncu kadrosu da şekillendi.
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Son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde başrolde olan Mert Yazıcıoğlu
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Çukur’da Celasun rolündeki Kubilay Aka
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Elimi Bırakma dizisininin başrolü Alina Boz
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130 ülkede yayımlanacak dizide ünlü isimlere Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu da eşlik edecek.