NTV

New York Modern Sanat Müzesi yeniden açıldı (450 milyon dolarlık tadilat)

Anadolu Ajansı

New York Modern Sanat Müzesi (MoMA) yaklaşık 4 ay süren ve 450 milyon dolara mal olan tadilat çalışmalarının ardından sanatseverlerle buluştu.

  • 1

    ABD’nin önde gelen sanat müzelerinden New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), yaklaşık 4 ay süren tadilat çalışmalarının ardından kapılarını tekrar açtı.

  • 2

    15 Haziran'dan beri "tadilat ve koleksiyonun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları" kapsamında kapalı olan MoMA ziyaretçilere açıldı.

  • 3

    Tadilat ile müzedeki galeri alanlarının 3 bin 700 metre kareden daha fazla genişletildiği kaydedilerek, ayrıca ziyaretçiler için çağdaş sanat tarihi eğitimi ile yaratıcı sanat çalışmaları yapabilecekleri stüdyolar oluşturulduğu belirtildi.

  • 4

    Yaklaşık 4 ay süren tadilatın 450 milyon dolara mal olduğu aktarıldı.

  • 5

    New York'un prestijli çağdaş sanat müzesi, her yıl 3 milyondan fazla sanatsever tarafından ziyaret ediliyor.

    İşte müzeden yansıyan diğer kareler...

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin