New York Modern Sanat Müzesi yeniden açıldı (450 milyon dolarlık tadilat)
Anadolu Ajansı
New York Modern Sanat Müzesi (MoMA) yaklaşık 4 ay süren ve 450 milyon dolara mal olan tadilat çalışmalarının ardından sanatseverlerle buluştu.
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ABD’nin önde gelen sanat müzelerinden New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), yaklaşık 4 ay süren tadilat çalışmalarının ardından kapılarını tekrar açtı.
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15 Haziran'dan beri "tadilat ve koleksiyonun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları" kapsamında kapalı olan MoMA ziyaretçilere açıldı.
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Tadilat ile müzedeki galeri alanlarının 3 bin 700 metre kareden daha fazla genişletildiği kaydedilerek, ayrıca ziyaretçiler için çağdaş sanat tarihi eğitimi ile yaratıcı sanat çalışmaları yapabilecekleri stüdyolar oluşturulduğu belirtildi.
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Yaklaşık 4 ay süren tadilatın 450 milyon dolara mal olduğu aktarıldı.
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New York'un prestijli çağdaş sanat müzesi, her yıl 3 milyondan fazla sanatsever tarafından ziyaret ediliyor.
İşte müzeden yansıyan diğer kareler...
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