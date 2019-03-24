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Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri sahiplerini buldu

ntv.com.tr

Dün gece Los Angeles'ta DJ Khaled'in sunumuyla gerçekleştirilen Nickelodeon Çocukların Seçimi (Kids' Choice) Ödülleri töreninde, çocukların oylarıyla sinema, müzik ve televizyon alanında en iyiler ödüllerini aldı.

  • 1

    EN İYİ FİLM

    EN İYİ FİLM

    Avengers: Infinity War

  • 2

    EN İYİ ERKEK FİLM OYUNCUSU

    EN İYİ ERKEK FİLM OYUNCUSU

    Noah Centineo (Peter Kavinsky, To All the Boys I've Loved Before) 

  • 3

    EN İYİ KADIN FİLM OYUNCUSU

    EN İYİ KADIN FİLM OYUNCUSU

    Joey King (Shelly "Elle" Evans, The Kissing Booth)

  • 4

    EN BEĞENİLEN SÜPER KAHRAMAN

    EN BEĞENİLEN SÜPER KAHRAMAN

    Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man, Avengers: Infinity War) 

  • 5

    BUTT KICKER ÖDÜLÜ

    BUTT KICKER ÖDÜLÜ

    Chris Pratt (Owen Grady, Jurassic World: Fallen Kingdom) 

  • 6

    EN İYİ ANİMASYON FİLM

    EN İYİ ANİMASYON FİLM

    Incredibles 2

  • 7

    EN İYİ ANİMASYON ERKEK SESLENDİRMECİ

    EN İYİ ANİMASYON ERKEK SESLENDİRMECİ
    Adam Sandler (Dracula, Hotel Transylvania 3: Summer Vacation)
  • 8

    EN İYİ ANİMASYON KADIN SESLENDİRMECİ

    EN İYİ ANİMASYON KADIN SESLENDİRMECİ

    Selena Gomez (Mavis, Hotel Transylvania 3: Summer Vacation)

  • 9

    EN İYİ TV KOMEDİSİ

    EN İYİ TV KOMEDİSİ

    Fuller House

  • 10

    DRAM TÜRÜNDE EN İYİ DİZİ

    DRAM TÜRÜNDE EN İYİ DİZİ

    Riverdale

  • 11

    EN İYİ KADIN TV YILDIZI

    EN İYİ KADIN TV YILDIZI
    Zendaya (K.C. Cooper, K.C. Undercover)
  • 12

    EN İYİ ERKEK TV YILDIZI

    EN İYİ ERKEK TV YILDIZI
    Jace Norman (Henry Hart/Kid Danger, Henry Danger)
  • 13

    EN İYİ MÜZİK GRUBU

    EN İYİ MÜZİK GRUBU
    Maroon 5
  • 14

    EN İYİ ERKEK ŞARKICI

    EN İYİ ERKEK ŞARKICI
    Shawn Mendes
  • 15

    EN İYİ KADIN ŞARKICI

    EN İYİ KADIN ŞARKICI
    Ariana Grande
  • 16

    EN İYİ REALITY SHOW

    EN İYİ REALITY SHOW
    America's Got Talent
  • 17

    EN İYİ TV SUNUCUSU

    EN İYİ TV SUNUCUSU
    Ellen DeGeneres (Ellen's Game of Games)
  • 18

    EN İYİ TV JÜRİSİ

    EN İYİ TV JÜRİSİ
    Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum, Howie Mandel (America's Got Talent)
  • 19

    EN İYİ ÇİZGİ FİLM

    EN İYİ ÇİZGİ FİLM
    SpongeBob SquarePants
  • 20

    EN İYİ ŞARKI

    EN İYİ ŞARKI
    thank u, next, Ariana Grande
  • 21

    EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI

    EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI
    Billie Eilish
  • 22

    EN İYİ İŞBİRLİĞİ

    EN İYİ İŞBİRLİĞİ
    "No Brainer," DJ Khaled, featuring Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo
  • 23

    EN İYİ SOSYAL MEDYA MÜZİK YILDIZI

    EN İYİ SOSYAL MEDYA MÜZİK YILDIZI
    JoJo Siwa
  • 24

    EN İYİ KÜRESEL MÜZİK YILDIZI

    EN İYİ KÜRESEL MÜZİK YILDIZI
    Taylor Swift
  • 25

    EN İYİ VİDEO OYUNU

    EN İYİ VİDEO OYUNU
    Just Dance 2019
  • 26

    EN SEVİLEN SOSYAL MEDYA YILDIZI

    EN SEVİLEN SOSYAL MEDYA YILDIZI
    David Dobrik
  • 27

    EN SEVİLEN GAMER

    EN SEVİLEN GAMER
    SSSniperWolf
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