Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri sahiplerini buldu
ntv.com.tr
Dün gece Los Angeles'ta DJ Khaled'in sunumuyla gerçekleştirilen Nickelodeon Çocukların Seçimi (Kids' Choice) Ödülleri töreninde, çocukların oylarıyla sinema, müzik ve televizyon alanında en iyiler ödüllerini aldı.
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1
EN İYİ FİLM
Avengers: Infinity War
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2
EN İYİ ERKEK FİLM OYUNCUSU
Noah Centineo (Peter Kavinsky, To All the Boys I've Loved Before)
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3
EN İYİ KADIN FİLM OYUNCUSU
Joey King (Shelly "Elle" Evans, The Kissing Booth)
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4
EN BEĞENİLEN SÜPER KAHRAMAN
Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man, Avengers: Infinity War)
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5
BUTT KICKER ÖDÜLÜ
Chris Pratt (Owen Grady, Jurassic World: Fallen Kingdom)
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6
EN İYİ ANİMASYON FİLM
Incredibles 2
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7
EN İYİ ANİMASYON ERKEK SESLENDİRMECİAdam Sandler (Dracula, Hotel Transylvania 3: Summer Vacation)
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8
EN İYİ ANİMASYON KADIN SESLENDİRMECİ
Selena Gomez (Mavis, Hotel Transylvania 3: Summer Vacation)
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9
EN İYİ TV KOMEDİSİ
Fuller House
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10
DRAM TÜRÜNDE EN İYİ DİZİ
Riverdale
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11
EN İYİ KADIN TV YILDIZIZendaya (K.C. Cooper, K.C. Undercover)
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12
EN İYİ ERKEK TV YILDIZIJace Norman (Henry Hart/Kid Danger, Henry Danger)
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13
EN İYİ MÜZİK GRUBUMaroon 5
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14
EN İYİ ERKEK ŞARKICIShawn Mendes
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15
EN İYİ KADIN ŞARKICIAriana Grande
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16
EN İYİ REALITY SHOWAmerica's Got Talent
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17
EN İYİ TV SUNUCUSUEllen DeGeneres (Ellen's Game of Games)
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18
EN İYİ TV JÜRİSİSimon Cowell, Mel B, Heidi Klum, Howie Mandel (America's Got Talent)
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19
EN İYİ ÇİZGİ FİLMSpongeBob SquarePants
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20
EN İYİ ŞARKIthank u, next, Ariana Grande
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21
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICIBillie Eilish
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22
EN İYİ İŞBİRLİĞİ"No Brainer," DJ Khaled, featuring Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo
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23
EN İYİ SOSYAL MEDYA MÜZİK YILDIZIJoJo Siwa
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24
EN İYİ KÜRESEL MÜZİK YILDIZITaylor Swift
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25
EN İYİ VİDEO OYUNUJust Dance 2019
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26
EN SEVİLEN SOSYAL MEDYA YILDIZIDavid Dobrik
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27
EN SEVİLEN GAMERSSSniperWolf