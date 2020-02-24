Nicolas Cage kendisine karşı (The Unbearable Weight of a Massive Talent)

Hollywood yıldızı Nicolas Cage, yaşamını anlatan The Unbearable Weight of a Massive Talent adında biyografik bir film için hazırlıklara başlandı. Filmde kendisini oynayacak olan oyuncu "Modern ve günümüzdeki Nicolas Cage ile genç Nicolas Cage'in çarpıştığı, tartıştığı, savaştığı birçok sahne var. Oyunculuğa akrobatik bir yaklaşım" olacak dedi.

24.02.2020 - 13:43

Nicolas Cage kendisini oynayacağı yeni filmi The Unbearable Weight of Massive Talent hakkında
Empire Magazine'e konuştu. Üçüncü bir kişi olarak kendisine gönderme yapmanın rahatsız edici olduğunu söyleyen 56 yaşındaki oyuncu "Modern ve günümüzdeki Nicolas Cage ile genç Nicolas Cage'in çarpıştığı, tartıştığı, savaştığı birçok sahne var. Oyunculuğa akrobatik bir yaklaşım. Geriye dönüp bakmayı sevmem. Ama bu film her şeyi yüzüme vuruyor. Muhtemelen geçmişimdeki birkaç filme dönüp tekrar bakmam gerekecek, çünkü bunlardan bazılarının sahnelerini tekrar canlandıracağız" dedi.


The Unbearable Weight of Massive Talent’ta Nicolas Cage'in 90'lı yıllardaki hali konu edinilecek. Ergenlik çağındaki kızı ile olan ilişkisinin anlatılacağı film, Cage'in durmadan kötü filmlerde rol almasını ve yıldızının nasıl söndüğünü gözler önüne serecek.

İşte Nicolas Cage'in 90'lı yıllarda rol aldığı filmler

Nicolas Cage ve Laura Dern / Wild at Heart (1990)
Nicolas Cage / Fire Birds (1990)
Nicolas Cage / Industrial Symphony No. 1: The Dream of the Brokenhearted (1990)

Nicolas Cage / Zandalee (1991)
Nicolas Cage / Honeymoon in Vegas (1992)
Nicolas Cage / Amos & Andrew (1993)
Nicolas Cage / Deadfall (1993)
Nicolas Cage / Guarding Tess (1994)
Nicolas Cage / It Could Happen to You (1994)
Nicolas Cage, Dana Carvey ve Jon Lovitz / Trapped in Paradise (1994)
Nicolas Cage / Kiss of Death (1995)
Nicolas Cage / Leaving Las Vegas (1995)
Nicolas Cage / The Rock (1996)
Nicolas Cage / Con Air (1997)
Nicolas Cage ve John Travolta / Face/Off (1997)
Nicolas Cage / City of Angels (1998)
Nicolas Cage ve Gary Sinise / Snake Eyes (1998)
Nicolas Cage / 8MM (1999)
Patricia Arquette ve Nicolas Cage / Bringing Out the Dead (1999)

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