Nicolas Cage kendisine karşı (The Unbearable Weight of a Massive Talent)

Nicolas Cage kendisini oynayacağı yeni filmi The Unbearable Weight of Massive Talent hakkında

Empire Magazine'e konuştu. Üçüncü bir kişi olarak kendisine gönderme yapmanın rahatsız edici olduğunu söyleyen 56 yaşındaki oyuncu "Modern ve günümüzdeki Nicolas Cage ile genç Nicolas Cage'in çarpıştığı, tartıştığı, savaştığı birçok sahne var. Oyunculuğa akrobatik bir yaklaşım. Geriye dönüp bakmayı sevmem. Ama bu film her şeyi yüzüme vuruyor. Muhtemelen geçmişimdeki birkaç filme dönüp tekrar bakmam gerekecek, çünkü bunlardan bazılarının sahnelerini tekrar canlandıracağız" dedi.





