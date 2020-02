Nicolas Cage kendisine karşı (The Unbearable Weight of a Massive Talent)

Nicolas Cage kendisini oynayacağı yeni filmi The Unbearable Weight of Massive Talent hakkında Empire Magazine'e konuştu. Üçüncü bir kişi olarak kendisine gönderme yapmanın rahatsız edici olduğunu söyleyen 56 yaşındaki oyuncu "Modern ve günümüzdeki Nicolas Cage ile genç Nicolas Cage'in çarpıştığı, tartıştığı, savaştığı birçok sahne var. Oyunculuğa akrobatik bir yaklaşım. Geriye dönüp bakmayı sevmem. Ama bu film her şeyi yüzüme vuruyor. Muhtemelen geçmişimdeki birkaç filme dönüp tekrar bakmam gerekecek, çünkü bunlardan bazılarının sahnelerini tekrar canlandıracağız" dedi.

The Unbearable Weight of Massive Talent’ta Nicolas Cage'in 90'lı yıllardaki hali konu edinilecek. Ergenlik çağındaki kızı ile olan ilişkisinin anlatılacağı film, Cage'in durmadan kötü filmlerde rol almasını ve yıldızının nasıl söndüğünü gözler önüne serecek.

Nicolas Cage / Industrial Symphony No. 1: The Dream of the Brokenhearted (1990)