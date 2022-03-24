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Nicolas Cage tanınmaz halde: 'Dracula' oldu

Yeni projesi Renfield filmi için Kont Dracula rolüne bürünen Nicolas Cage'in ilk set fotoğrafları yayınlandı.

Haberler 24.03.2022 - 10:41

Nicolas Cage tanınmaz halde: 'Dracula' oldu - 1

Chris McKay tarafından yönetilen Renfield filminde yıldız oyuncu Nicolas Cage, Kont Dracula karakteriyle hayranlarının karşısına çıkacak.

Nicolas Cage tanınmaz halde: 'Dracula' oldu - 2

Filmin setinden ilk fotoğraflar People tarafından paylaşıldı.

Nicolas Cage tanınmaz halde: 'Dracula' oldu - 3

Kırmızı kadife takımı, bembeyaz yüzü ve morarmış dudaklarıyla Dracula karakterine bürünen Nicolas Cage'in nasıl bir Dracula yorumu ortaya koyacağı merakla bekleniyor.


Nicolas Cage tanınmaz halde: 'Dracula' oldu - 4

Filmin senaryosunu Walking Dead yazarı Robert Kirkman ve Rick and Morty yazarı Ryan Ridley tarafından kaleme alındı.


Nicolas Cage tanınmaz halde: 'Dracula' oldu - 5

Bu ikonik karakter daha önce Christopher Lee, Gary Oldman, Gerard Butler, Luke Evans, Jonathan Rhys Meyers gibi isimler tarafından canlandırılmıştı.

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