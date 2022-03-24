Nicolas Cage tanınmaz halde: 'Dracula' oldu

Haberler 24.03.2022 - 10:41
Chris McKay tarafından yönetilen Renfield filminde yıldız oyuncu Nicolas Cage, Kont Dracula karakteriyle hayranlarının karşısına çıkacak.
Filmin setinden ilk fotoğraflar People tarafından paylaşıldı.
Kırmızı kadife takımı, bembeyaz yüzü ve morarmış dudaklarıyla Dracula karakterine bürünen Nicolas Cage'in nasıl bir Dracula yorumu ortaya koyacağı merakla bekleniyor.
Filmin senaryosunu Walking Dead yazarı Robert Kirkman ve Rick and Morty yazarı Ryan Ridley tarafından kaleme alındı.
Bu ikonik karakter daha önce Christopher Lee, Gary Oldman, Gerard Butler, Luke Evans, Jonathan Rhys Meyers gibi isimler tarafından canlandırılmıştı.