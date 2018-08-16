Nikolaj Coster-Waldau’dan Game of Thrones’un final sezonuna ilişkin açıklama
ntv.com.tr
Game of Thrones’ta Jamie Lannister karakterini canlandıran Danimarkalı aktör Nikolaj Coster-Waldau, ünlü fantastik dizinin final sezonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki oyuncu, “Tüm taşların yerine oturacağını” söyledi.
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Dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones final sezonunun (sekinci sezon) çekimleri yaklaşık bir ay önce tamamlandı. Dizide Jamie Lannister karakterine hayat veren Danimarkalı aktör Nikolaj Coster-Waldau, dizinin gelecek sezonuna dair The Wrap isimli internet sitesine çeşitli açıklamalarda bulundu.
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48 yaşındaki oyuncu, dizideki tüm taşların yerine oturacağı belirterek, Game of Thrones’un senaristleri ve yapımcıları olan D. B. Weiss ve David Benioff’un çok iyi bir iş çıkardığını vurguladı.
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“Bazı kısımları okuduğumda olayların gidişatını anlayabiliyordum, ancak diğer bölümler oldukça şok edici ve sürprizlerle doluydu. Bir cinayetin gizemini çözmeye çalışıyorsunuz ancak son dakikada bulduğunuz hiçbir ipucunun anlam ifade etmediğini görüyorsunuz. Ancak sonunda taşlar yerine oturuyor ve kendinizi içinde bulduğunuz devasa puzzle tamamlanıyor” diyen Coster-Waldau, Game of Thrones’un final bölümünün hayranlarını fazlasıyla tatmin edeceğini ve onları şaşırtacağını sözlerine ekledi.
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4HBO'nun yapımcıları daha önce Game of Thrones'un 6 bölüm halinde 2019 yılında ekranlarda yayınlanacağını duyurmuştu.