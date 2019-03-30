Nisan ayı belgesel, dizi ve film rehberi (Netflix içerikleri)
Netflix Türkiye kataloğuna nisan ayında izleyiciyle buluşacak olan dizi, film ve belgeselleri ekledi. İşte Netflix'te mart ayında izleyebileceğiniz dizi, film ve belgeseller...
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NETFLIX ORİJİNAL DİZİLERİ
HAKAN: MUHAFIZ - 2. SEZON GÜNÜMÜZ İSTANBUL'UNDA YAŞAYAN VE KADİM BİR GİZLİ BİRLİKLE OLAN BAĞINI KEŞFEDEN GENÇ BİR ADAM, ŞEHRİ ÖLÜMSÜZ BİR DÜŞMANDAN KURTARMAK İÇİN MACERAYA ATILIR. 26/04/19
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CHILLING ADVENTURES OF SABRINA - 2. KISIM SABRINA GENÇ CADILARIN KARANLIK VE CÜRETKÂR DÜNYASININ DERİNLİKLERİNE DALARKEN ÜRPERTİCİ BİR YENİ SAYFA AÇILIYOR. 05/04/19
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QUICKSAND BİR OKULDA YAŞANAN TRAJEDİNİN STOCKHOLM'ÜN ZENGİN BİR BANLİYÖSÜNÜ SARSMASININ ARDINDAN GÖRÜNÜŞTE UYUMLU BİR GENÇ, KENDİNİ CİNAYETTEN YARGILANIRKEN BULUR. 05/04/19
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HUGE IN FRANCE ÜNLÜ KOMEDYEN GAD ELMALEH OĞLUYLA TEKRAR BAĞ KURMAK İÇİN LOS ANGELES'A TAŞINIR. AMA FRANSA'DAN FARKLI OLARAK BURADA ŞÖHRETİN AVANTAJLARI OLMADAN YAŞAMAYI ÖĞRENMELİDİR. 12/04/19
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BLACK SUMMER Z NATION EVRENİNDE GEÇEN BU DİZİ, ZOMBİ İSTİLASININ EN KARANLIK SAATLERİNDE UMUT İÇİN MÜCADELE EDEN ÇATLAK BİR ÖZEL KUVVETLER EKİBİNİ KONU ALIYOR. 11/04/19
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RUPAUL'S DRAG RACE UNTUCKED! KAVGALAR, SIRLAR, SERT İMALAR... RUPAUL'S DRAG RACE YARIŞMACILARIYLA SAHNE ARKASINA GEÇİN VE HER BÖLÜMDE PODYUM DIŞINDA NELER YAŞANDIĞINI ÖĞRENİN. 04/04/19
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NETFLIX ORİJİNAL FİLMLERİ
THE SILENCE DÜNYAYA SALDIRAN DEHŞET VERİCİ YARATIKLAR, İNSAN KURBANLARINI SESLERİNDEN TANIYIP AVLARKEN GENÇ BİR KIZ VE AİLESİ ÜCRA BİR YERE SIĞINIR. 12/04/19
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SOMEONE GREAT MÜZİK MUHABİRİ JENNY, GAFİL AVLANDIĞI BİR AYRILIĞIN HEMEN ARDINDAN YENİ BİR BAŞLANGICA VE EN İYİ ARKADAŞLARIYLA UNUTULMAZ BİR MACERAYA HAZIRLANIR. 19/04/19
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THE PERFECT DATE SEVGİLİNİZ YOK MU? SORUN DEĞİL. ÜNİVERSİTE İÇİN PARA BİRİKTİREN BİR LİSELİ, ERKEK ARKADAŞLARIN YERİNE GEÇMESİNİ SAĞLAYAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİR. NOAH CENTINEO BAŞROLDE. 12/04/19
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UNICORN STORE SANAT OKULUNDAN AYRILAN VE TEKDÜZE BİR OFİS İŞİNDE ÇALIŞAN UÇARI BİR RESSAMA, BİR TEK BOYNUZLU ATA SAHİP OLMA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRME FIRSATI VERİLİR. 05/04/19
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MUSIC TEACHER KÜÇÜK BİR KASABADA YAŞAYAN MÜZİK ÖĞRETMENİ, ŞİMDİ ÜNLÜ BİR ŞARKICI OLAN ESKİ ÖĞRENCİSİNİN KASABAYA GELECEĞİNİ DUYUNCA HER ŞEYİ RİSKE ATIP ONUNLA BULUŞMAYA KARAR VERİR. 19/04/19
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NETFLIX ORİJİNAL BELGESELLERİ
OUR PLANET "PLANET EARTH" BELGESELİNİN YARATICILARININ İMZASINI TAŞIYAN BU DİZİ, İZLEYENLERİ DÜNYANIN EN DEĞERLİ DOĞAL HABİTATLARINDA GÖRÜLMEMİŞ BİR YOLCULUĞA ÇIKARIYOR. 05/04/19
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BRENÉ BROWN: THE CALL TO COURAGE CANLI ÇEKİLEN BU PERFORMANSTA BRENÉ BROWN, KENDİSİNİ DİNLEYENLERE CESARET VE ÖZGÜVEN AŞILIYOR. 19/04/19
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GRASS IS GREENER O, JAZZ VE HİP HOP'A İLHAM VERDİ VE IRKSAL ADALETSIZLİKLE DOLU BİR SAVAŞI TETİKLEDİ. UZMANLAR AMERİKA İLE ESRAR ARASINDAKİ KARMAŞIK İLİŞKİYİ İNCELİYOR. 20/04/19
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STREET FOOD CHEF'S TABLE'IN YAPIMCILARINDAN, SOKAK YEMEKLERİNİ KEŞFETMEYE YÖNELİK KÜRESEL VE LEZİZ BİR YOLCULUK. 26/04/19
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REMASTERED: DEVIL AT THE CROSSROADS ROBERT JOHNSON, GELMİŞ GEÇMİŞ EN ETKİLİ BLUES GİTARİSTLERİNDEN BİRİYDİ. GENÇ YAŞTAKİ ÖLÜMÜNDEN ÖNCE BİLE HAYRANLARI ONUN ŞEYTANLA BİR ANLAŞMA YAPTIĞINDAN ŞÜPHELENİYORDU. 26/04/19
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NETFLIX ÇOCUK VE AİLE
SHE-RA AND THE PRINCESSES OF POWER: 2.SEZON ADORA, BULDUĞU SİHİRLİ KILIÇ SAYESİNDE EFSANEVİ KAHRAMAN SHE-RA KİMLİĞİNE BÜRÜNÜR. O, AYAKLANMAYA KATILIRKEN EN YAKIN ARKADAŞI KÖTÜ HORDE'LA KALIR. 26/04/19
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PINKY MALINKY: 2.KISIM PINKY MALINKY, SOSİS OLARAK DOĞMASI DÂHİL HER ŞEYE İYİ TARAFINDAN BAKIYOR. YANINA EN İYİ ARKADAŞLARINI ALAN BU MİNİK SOSİS, HAYATI DOLU DOLU YAŞIYOR. 22/04/19
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SUPER MONSTERS FUREVER FRIENDS İLKBAHARIN İLK GECESİNDE SÜPER ÖCÜLER VE AİLELERİ YEMEK, EĞLENCE VE OYUNLAR İÇİN PARKTA BİR ARAYA GELİR VE SEVİMLİ ÖCÜ HAYVANLARI İLE TANIŞIR. 16/04/19
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NO GOOD NICK SOKAKLARIN KURDU GENÇ BİR DOLANDIRICININ UZAKTAN AKRABALARI OLDUĞUNU İDDİA EDEREK KAPILARINDA BELİRMESİNİN ARDINDAN BİR AİLENİN HAYATI ALTÜST OLUR. 15/04/19