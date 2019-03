Nisan ayı belgesel, dizi ve film rehberi (Netflix içerikleri)

CHILLING ADVENTURES OF SABRINA - 2. KISIM SABRINA GENÇ CADILARIN KARANLIK VE CÜRETKÂR DÜNYASININ DERİNLİKLERİNE DALARKEN ÜRPERTİCİ BİR YENİ SAYFA AÇILIYOR. 05/04/19

HUGE IN FRANCE ÜNLÜ KOMEDYEN GAD ELMALEH OĞLUYLA TEKRAR BAĞ KURMAK İÇİN LOS ANGELES'A TAŞINIR. AMA FRANSA'DAN FARKLI OLARAK BURADA ŞÖHRETİN AVANTAJLARI OLMADAN YAŞAMAYI ÖĞRENMELİDİR. 12/04/19

RUPAUL'S DRAG RACE UNTUCKED! KAVGALAR, SIRLAR, SERT İMALAR... RUPAUL'S DRAG RACE YARIŞMACILARIYLA SAHNE ARKASINA GEÇİN VE HER BÖLÜMDE PODYUM DIŞINDA NELER YAŞANDIĞINI ÖĞRENİN. 04/04/19

THE SILENCE DÜNYAYA SALDIRAN DEHŞET VERİCİ YARATIKLAR, İNSAN KURBANLARINI SESLERİNDEN TANIYIP AVLARKEN GENÇ BİR KIZ VE AİLESİ ÜCRA BİR YERE SIĞINIR. 12/04/19

SOMEONE GREAT MÜZİK MUHABİRİ JENNY, GAFİL AVLANDIĞI BİR AYRILIĞIN HEMEN ARDINDAN YENİ BİR BAŞLANGICA VE EN İYİ ARKADAŞLARIYLA UNUTULMAZ BİR MACERAYA HAZIRLANIR. 19/04/19

THE PERFECT DATE SEVGİLİNİZ YOK MU? SORUN DEĞİL. ÜNİVERSİTE İÇİN PARA BİRİKTİREN BİR LİSELİ, ERKEK ARKADAŞLARIN YERİNE GEÇMESİNİ SAĞLAYAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİR. NOAH CENTINEO BAŞROLDE. 12/04/19

MUSIC TEACHER KÜÇÜK BİR KASABADA YAŞAYAN MÜZİK ÖĞRETMENİ, ŞİMDİ ÜNLÜ BİR ŞARKICI OLAN ESKİ ÖĞRENCİSİNİN KASABAYA GELECEĞİNİ DUYUNCA HER ŞEYİ RİSKE ATIP ONUNLA BULUŞMAYA KARAR VERİR. 19/04/19

OUR PLANET "PLANET EARTH" BELGESELİNİN YARATICILARININ İMZASINI TAŞIYAN BU DİZİ, İZLEYENLERİ DÜNYANIN EN DEĞERLİ DOĞAL HABİTATLARINDA GÖRÜLMEMİŞ BİR YOLCULUĞA ÇIKARIYOR. 05/04/19

BRENÉ BROWN: THE CALL TO COURAGE CANLI ÇEKİLEN BU PERFORMANSTA BRENÉ BROWN, KENDİSİNİ DİNLEYENLERE CESARET VE ÖZGÜVEN AŞILIYOR. 19/04/19

GRASS IS GREENER O, JAZZ VE HİP HOP'A İLHAM VERDİ VE IRKSAL ADALETSIZLİKLE DOLU BİR SAVAŞI TETİKLEDİ. UZMANLAR AMERİKA İLE ESRAR ARASINDAKİ KARMAŞIK İLİŞKİYİ İNCELİYOR. 20/04/19

REMASTERED: DEVIL AT THE CROSSROADS ROBERT JOHNSON, GELMİŞ GEÇMİŞ EN ETKİLİ BLUES GİTARİSTLERİNDEN BİRİYDİ. GENÇ YAŞTAKİ ÖLÜMÜNDEN ÖNCE BİLE HAYRANLARI ONUN ŞEYTANLA BİR ANLAŞMA YAPTIĞINDAN ŞÜPHELENİYORDU. 26/04/19

17 NETFLIX ÇOCUK VE AİLE

SHE-RA AND THE PRINCESSES OF POWER: 2.SEZON

ADORA, BULDUĞU SİHİRLİ KILIÇ SAYESİNDE EFSANEVİ KAHRAMAN SHE-RA KİMLİĞİNE BÜRÜNÜR. O, AYAKLANMAYA KATILIRKEN EN YAKIN ARKADAŞI KÖTÜ HORDE'LA KALIR.

26/04/19