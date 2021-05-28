No Time To Die sinemalarda gösterilecek mi?

Amazon'un MGM'i satın almasının ardından James Bond krizi çıktı. No Time To Die'ın yapımcıları filmin vizyona girme kararına bağlı kalınmasını istiyor. Amozan ise 1 Ekim 2021 tarihinde seyirciyle buluşacağı açıklanan film hakkında sessizliğini koruyor...

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28.05.2021 - 10:54

Amazon şirketi MGM'yi iflasının ardından satın aldı. MGM bünyesinde olan James Bond serisinin No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filmi de böylece Amazon'a devredilmiş oldu. Ama No Time To Die'ın yapımcıları Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson, filmin vizyona girme kararına bağlı kalınmasını istiyor.

No Time To Die yapımcıları Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson'ın, yaptığı ortak açıklamada şu sözlere yer verildi:

"James Bond filmlerinin dünya çapında sinemalarda gösterilmesinin devam etmesi fikrine bağlıyız. Daha iyisi ya da daha kötüsü olsun, biz bu karakterin sorumlusuyuz. Bu sorumluluğu ciddiye alıyoruz."

MGM daha önce de No Time To Die'ı streaming platformlarına 600 milyon dolara satmaya çalışmış, ancak başarılı olamamıştı. Bunun ardından Amazon ile görüşme yapılmaya başlandı ve MGM 9 milyar dolar talep etmişti. Anlaşma sonucunda 8.45 milyar dolarda mutabık olundu. Amazon bu sayede MGM'ye ait olan 4000 film ve 17000 televizyon dizisinin sahibi oldu.

Filmlerden en önemlisi James Bond serisiyken, diziler arasında Fargo ve The Handmaid's Tale gibi yapımlar bulunuyor.







No Time To Die'ın uzun bir bekleyiş ve ertelemelerin sonucunda 1 Ekim 2021 tarihinde sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.

No Time To Die'dan fotoğraflar...