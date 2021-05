No Time To Die sinemalarda gösterilecek mi?

Amazon şirketi MGM'yi iflasının ardından satın aldı. MGM bünyesinde olan James Bond serisinin No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filmi de böylece Amazon'a devredilmiş oldu. Ama No Time To Die'ın yapımcıları Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson, filmin vizyona girme kararına bağlı kalınmasını istiyor.