Nostaljik filmler ve müzikler dijital ortama taşınıyor

Anadolu Ajansı 10.03.2020 - 13:12
Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, 1986'da yapılan yasal düzenlemeyle Türkiye'de eser niteliği taşıyan ses ve görüntü mamüllerinin kayıt tescilinin zorunlu hale getirildiğini belirtti.
Düzenlemenin ardından yapımcı firmaların, ürettikleri eserden birer nüshayı kendilerine teslim ettiklerini vurgulayan Taşkent, Genel Müdürlüğün arşivlerinde daha önceki üretimlerden örneklerin de bulunduğunu bildirdi.
Taşkent, müzik ve sinema eserlerine ait dosyaların, bin metrekarenin üzerinde iklimlendirme ve güvenlik sistemine sahip özel bir arşiv bölümünde korunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu an yürütülen projenin ilk ayağı olarak öteden beri kendi arşivimizde bulunan müzik ve sinema eserlerinin milyonlarca sayfadan oluşan belgelerini tarayıp dijitalleştirmiştik. Bunun ikinci ayağı olarak da zaman içinde uğrayacakları fiziksel aşınmanın önünü almak ve koruma amacıyla bu ses ve görüntü arşivini dijitalleştirme çalışmasına başladık."
Yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 250 bin kadar eser üzerinde çalışma yapılacağını dile getiren Taşkent, "Proje kapsamında önceliğimiz, yaklaşık 70 bin adet ses ve görüntülü yerli yapımın, müzik ve sinema eserinin, olduğu gibi bütün içeriğiyle dijital ortama aktarılması" dedi.
Ziya Taşkent, çalışmanın, bu eserlerin yıllar içinde aşınmasının, kaybolmasının önlenmesi ve yargı sisteminin esere erişiminin sağlanması amacıyla yapıldığını ifade ederek, "İhtiyaç halinde herhangi bir hak ihlali iddiasıyla yargı organlarından bizdeki kayıt bilgilerine müracaat ediliyor. Bu dijitalleştirmeden sonra sadece eserlere ait malumata değil, eserlerin kendisine de yargı sisteminden erişim sağlanabilecek" bilgisini paylaştı.