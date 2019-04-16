NTV

Notre Dame Katedrali’ne yer veren 14 klasik film

ntv.com.tr

Fransa'nın başkenti Paris'te 850 yıllık Notre Dame Katedrali, 8,5 saat süren yangın sonrası yok oldu. Dünyanın en önemli tarihi yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali, bugüne dek pek çok klasik filmde de yer aldı. İşte tüm ihtişamıyla karelerinde yer aldığı o filmler...

  • 1

    The Hunchback of Notre Dame (Notre Dame'ın Kamburu,1939)
  • 2

    An American in Paris (Paris'te Bir Amerikalı, 1951)
  • 3

    Breathless (Serseri Aşıklar, 1960)
  • 4

    Charade (Öldüren Şüphe, 1963) 
  • 5

    The Aristocats (Aristokediler, 1970)
  • 6

    Bitter Moon (Acı Ay, 1992)
  • 7

    The Hunchback of Notre Dame (Notre Dame'ın Kamburu, 1996) 
  • 8

    Rugrats in Paris: The Movie (Rugratlar Paris'te, 2000)
  • 9

    Amélie (2001)
  • 10

    Van Helsing (2004)
  • 11

    Before Sunset (Gün Batmadan, 2004)
  • 12

    Ratatouille (2007)
  • 13

    The Three Musketeers (Üç Silahşörler, 2011)
  • 14

    Midnight in Paris (Paris'te Gece Yarısı, 2011)
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin