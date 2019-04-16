Notre Dame Katedrali’ne yer veren 14 klasik film
ntv.com.tr
Fransa'nın başkenti Paris'te 850 yıllık Notre Dame Katedrali, 8,5 saat süren yangın sonrası yok oldu. Dünyanın en önemli tarihi yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali, bugüne dek pek çok klasik filmde de yer aldı. İşte tüm ihtişamıyla karelerinde yer aldığı o filmler...
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1The Hunchback of Notre Dame (Notre Dame'ın Kamburu,1939)
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2An American in Paris (Paris'te Bir Amerikalı, 1951)
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3Breathless (Serseri Aşıklar, 1960)
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4Charade (Öldüren Şüphe, 1963)
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5The Aristocats (Aristokediler, 1970)
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6Bitter Moon (Acı Ay, 1992)
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7The Hunchback of Notre Dame (Notre Dame'ın Kamburu, 1996)
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8Rugrats in Paris: The Movie (Rugratlar Paris'te, 2000)
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9Amélie (2001)
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10Van Helsing (2004)
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11Before Sunset (Gün Batmadan, 2004)
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12Ratatouille (2007)
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13The Three Musketeers (Üç Silahşörler, 2011)
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14Midnight in Paris (Paris'te Gece Yarısı, 2011)