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Notre Dame yangınından kurtarılan tarihi eserler

Fransa'nın başkenti Paris'te 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan ve 8,5 saate söndürülen yangın sonrası içinde bulunan eserler yandı. Bazı eserler hasar alsa da kurtarıldı. O eserler Louvre Müzesi'ne götürülecek.

  • 1

    Notre Dame Katedrali'nin çatısı yanmış olsa da genel olarak ana yapı ve Çan Kulesi'nin kurtarıldığı belirtiliyor.


  • 2

    İsa Peygamber'in çarmıha gerilmeden önce başına giydirilen "Dikenli Taç" kurtarılanlar arasında bulunuyor. Taç, Notre Dame'ın en değerli dini sembolleri arasında yer alıyor.
  • 3

    Kudüs'ten getirilen taç, 1238'de Kral 9'uncu Lui'ye verilmişti. Dikenli dallardan örülen taç bir süre 9'uncu Louis'nin yaptırdığı Sainte-Chapelle Kilisesi'nde tutulduktan sonra Notre Dame'a nakledildi.


  • 4

    Katedralin yaklaşık 400 basamakla çıkılan çatısında da canavar şeklinde heykeller vardı. Yağmur suyunun tahliyesi için önemli olan bu heykeller yangından zarar görmedi.


  • 5

    Fransız Devrimi sırasında zarar gören 28 heykelin bulunduğu "Krallar Galerisi" de bu yangını zarar görmeden atlattı.


  • 6

    Meryem Ana ve İsa Heykeli de ana girişin üzerindeki gül penceresinin önünde bulunan bu heykelde zarar görmeyen eserler arasında yer aldı.


  • 7

    Katolik Kilisesi tarafından aziz ilan edilmiş tek Kral Louis'nin giydiği kaftan da kurtarıldı.


  • 8

    Katedralin en göz alıcı dekorasyonunu gül şeklindeki Üç Vitray oluşturuyor.
  • 9

    Ortaçağ'dan kalan bu pencerelerden "Kuzey" yönüne bakan Gül Penceresi zarar görmedi. Pencerede İncil’den hikayeler tasvir ediliyor.
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