Türk kökenli Zeynep Avcı'nın başarılı performanslarıyla Türkiye'nin de gündemine oturan O Ses Almanya yarışmasının finali yapıldı. Avcı'nın çeyrek finalde veda etmek zorunda kaldığı yarışmayı, 29 yaşındaki Sebastian Krenz kazandı. Türk kökenli Zeynep Avcı'nın da yarıştığı O Ses Almanya'nın galibi belli oldu. Yarışmayı 29 yaşındaki Sebastian Krenz kazandı. Aynı zamanda bir sağlık şirketinin kurucusu olan Krenz, final gecesinde What They Call Life performansıyla seyirci oylarının yüzde 36'sını aldı. Yarışma boyunca Scorpions ve Bon Jovi'den rock baladları söyleyen Krenz, galibiyet sonrası "Kalbim hızla çarpıyor, nabzım hala kötü. Titriyorum ve buna inanamıyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi. Yarışmacı koçları arasında Elif Demirezer'in de yer aldığı O Ses Almanya yarışması Zeynep Avcı sayesinde Almanya ile birlikte Türkiye'nin de gündemine oturmuştu. Avcı, daha önce 'Kıyamam' ve 'Yalan' performansları ile jüri karşısına çıkmış ve performansı ile izleyicileri büyülemişti. Avcı, başarılı performanslarıyla çeyrek finale yükseldi ancak şampiyon olamadı. Geçtiğimiz günlerde stüdyoya giren Avcı, yakında ilk şarkısını yayınlayacak. Avcı, ayrıca yılbaşı akşamı İstanbul'da bir otelde sahne de alacak. Sebastian Krenz