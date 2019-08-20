Obi-Wan Kenobi dönüyor (Yeni dizi)
Star Wars: The Rise of Skywalker (Skywalker'ın Yükselişi) ile bir döneme son veren Disney, yeni Star Wars serisi öncesi dizi hazırlıklarını hız verdi. Disney, Obi-Wan Kenobi rolüne geri dönmesi için İskoç aktör Ewan McGregor ile görüşüyor.
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1Star Wars serisinin ilk filmiyle gönüllere giren Jedi Obi-Wan Kenobi televizyon dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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212 Kasım’da yayın hayatına başlayacak yeni dijital platformunda Star Wars evreninde geçen diziler yayınlayacağını duyuran Disney, Obi-Wan Kenobi rolüne geri dönmesi için İskoç aktör Ewan McGregor ile görüşüyor.
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3Aslan Kral'ın yönetmeni Jon Favreau’nun yaratıcılığını üstlendiği The Mandalorian, dijital platformda izleyiciyle buluşacak Star Wars evrenindeki yeni büyük dizilerden biri olacak.
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4Ayrıca Rogue One filminde Diego Luna’nın canlandırdığı Cassian Andor karakterini konu alacak bir çalışmanın da yayımlanacağı açıklandı.
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Game of Thrones dizisinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'ın Star Wars: The Rise of Skywalker’ın spinoff’u için çalışmaları sürdürdüğü biliniyor. Yeni Star Wars üçlemesinin ilki 16 Aralık 2020’de, diğer ikisi 2024 ve 2026’da vizyonda olacak. Elbette Star Wars, Disney'in üzerinde durduğu tek proje değil. 12 Kasım 2019'da yayın hayatına başlayacak Disney+'ta yer alacak projelerden bazıları şöyle:
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6Toy Story’i (Oyuncak Hikayesi) baz alan yeni bir animasyon serisi.
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7Wanda Maximoff yani Scarlet Witch karakterini anlatacak yeni bir dizi.
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Avengers'ın (Yenilmezler) The Winter Soldier ve The Falcon karakterlerine odaklanan diziler.
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9Dinesy+ ayrıca Marvel, Star Wars ve National Geographic içeriklerini yayınlayacak.
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10The Simpsons’in tüm sezonları platformda yer alacak.