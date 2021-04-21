Ödüllü film Promising Young Woman için feminist tartışma

Başrolünde İngiliz oyuncu Carey Mulligan’ın oynadığı, geçen hafta vizyona giren Promising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın) adlı film tartışma yarattı.

21.04.2021 - 10:15

Ödüllü film Promising Young Woman için feminist tartışma - 1
Sarhoşken tecavüze uğrayan arkadaşı Nina’nın intikamını almaya kararlı Cassie’yi anlatan Promising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın) 2 BAFTA ödülü kazanmasına, 5 dalda Oscar’a aday gösterilmesine rağmen eleştirilerin hedefinde...
Ödüllü film Promising Young Woman için feminist tartışma - 2
Filmdeki baş karakter Cassie, akşamları kulüplerde sarhoş numarası yaparak erkeklerin onu evlerine götürmelerine izin veriyor. Erkekler istismara kalktıklarında da ayık olduğunu açığa vuruyor.
Ödüllü film Promising Young Woman için feminist tartışma - 3
Bazı eleştirmenler, Emerald Fennell’in yönettiği filmin kadınlar sarhoş olursa, içki içerse veya açık giyinirlerse erkekler onlara cinsel saldırıda bulunur mantığını desteklediğini söyledi.

Ödüllü film Promising Young Woman için feminist tartışma - 4
Feministler, kadınlar dekolte giydiklerinde ya da sarhoş olduklarında erkeklerin bundan faydalanması için bir hak doğduğunu gösterdiği gerekçesiyle filmi sert bir dille eleştirdi.
Ödüllü film Promising Young Woman için feminist tartışma - 5
Bazı eleştirmenler ise çoğu erkeğin sarhoş gördüğü her kadına tecavüz etmek istediğine dair fikrin çok yanlış olduğunu açıkladı.
Ödüllü film Promising Young Woman için feminist tartışma - 6

FİLMİN KADROSU 


Oscar adayı oyuncu Carey Mulligan'ın başrolünde olduğu filmin yazar ve yönetmen koltuğunda ise Emerald Fennell oturuyor. Gerilimli suç filminin oyuncu kadrosunda ayrınca Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton, Adam Brody, Jennifer Coolidge, Laverne Cox, Max Greenfield, Christopher Mintz-Plasse, Sam Richardson ve Molly Shannon gibi isimler yer alıyor.

Ödüllü film Promising Young Woman için feminist tartışma - 7

FİLMİN KONUSU 

Promising Young Woman, gelecek vadettiği konusunda herkesin hemfikir olduğu ancak acıklı bir olay sonucu geleceği mahvolan Cassie’ye (Carey Mulligan) odaklanıyor. Tıp fakültesini bırakmak zorunda kalan genç kadın, endişeli ebeveynleriyle birlikte yaşamakta ve bir kahve dükkanında çalışmaktadır. Dışarıdan hayatı durma noktasına gelmiş gibi görünen Cassie ise ikili bir hayat yaşamakta ve geceleri yolunun kesiştiği erkeklerden intikam almaktadır.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER