Ödüllü film Promising Young Woman için feminist tartışma

21.04.2021 - 10:15
FİLMİN KADROSU
Oscar adayı oyuncu Carey Mulligan'ın başrolünde olduğu filmin yazar ve yönetmen koltuğunda ise Emerald Fennell oturuyor. Gerilimli suç filminin oyuncu kadrosunda ayrınca Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton, Adam Brody, Jennifer Coolidge, Laverne Cox, Max Greenfield, Christopher Mintz-Plasse, Sam Richardson ve Molly Shannon gibi isimler yer alıyor.
FİLMİN KONUSU
Promising Young Woman, gelecek vadettiği konusunda herkesin hemfikir olduğu ancak acıklı bir olay sonucu geleceği mahvolan Cassie’ye (Carey Mulligan) odaklanıyor. Tıp fakültesini bırakmak zorunda kalan genç kadın, endişeli ebeveynleriyle birlikte yaşamakta ve bir kahve dükkanında çalışmaktadır. Dışarıdan hayatı durma noktasına gelmiş gibi görünen Cassie ise ikili bir hayat yaşamakta ve geceleri yolunun kesiştiği erkeklerden intikam almaktadır.