Ödüllü piyanist Shikhiyev, konser alanına traktörle gitti
DHA
Çorum'un İskilip ilçesinde dünyaca ünlü ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için silah arkadaşları ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında 300 yıllık tarihi değirmenin önünde konser verdi. Shikhiyev, konser alanına traktör römorku üzerinde götürüldü.
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1İskilip Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinliğe katılan ünlü piyanist Tofig Shikhiyev, Yalak köyünde bulunan 300 yıllık su değirmeni önünde konser verdi.
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2Piyanist Shikhiyev, konser alanına traktör römorku üzerinde piyano çalarak gitti.
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3Tarihi değirmen önünde kendisini bekleyen davetlilerin alkışladığı piyanistin konseri katılımcılardan ilgi gördü. İskilip Kaymakamı Bestami Alkan, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı nedeniyle düzenledikleri etkinlikte piyanist Tofig Shikhiyev'i İskilip'te ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
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4Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev de böyle tarihi bir mekanda konser vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.