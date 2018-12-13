Oktay Kaynarca: Tiyatro ve sinema aslında bildiğiniz diktatör işidir

1 Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletme Kulübü tarafından Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İş Dünyasında Hedef: Girişimcilik ve Liderlik' konulu konferansa katılan oyuncu Oktay Kaynarca, öğrencilerle soru cevap şeklinde söyleşi yaptı.





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Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Kaynarca, sinema ve tiyatronun diktatörlük içerdiğini ifade ederek, "Tiyatro ve sinema aslında bildiğiniz diktatör işidir. İş, bittiğinde hesabı yönetmene sorarlar. Çok demokratik bir şey değildir sanat. Dışarıdan bakıldığında aslında demokrasiyi anlatır, ama yapılma ve hayata geçirilme şekli çok demokratik değildir. Bütün hesabını sorarlar, yönetmen diktatör olmak zorundadır" dedi.





3 Söyleşi sırasında bir öğrencinin Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Çakır karakteriyle ilgili sorusu üzerine konuşan Kaynarca, "Dünyada yaşarken selası okunup cenaze namazı kılınan ve helvası dağıtılan ilk aktörümdür herhalde" dedi.

4 Kaynarca sözlerine şöyle devam etti: Bazen yolculuklar biter ve yenisi başlar. Kurtlar Vadisi dizisini tam zamanında bırakmış olduğumu düşünüyorum. Bazen zamanı doğru tutturamazsanız tadı kaçar. Çünkü önünüzde yapacağınız çok işler olmak zorunda. Ben 80 yaşında bile proje yapacağımı düşünüyorum"



