Once Upon a Time in Hollywood'un Hollywood galası yapıldı
ntv.com.tr
Once Upon a Time in Hollywood'un Los Angeles'ta yapılan prömiyerine başta filmin başrol oyuncuları Brad Pitt, Leonardo DiCapiro ve Margot Robbie olmak üzere pek çok yıldız katıldı. İşte Adriana Lima, Nick Cave, Britney Spears, Chris Hemsworth gibi ünlülerle Oscar kırmızı halısını anımsatan prömiyerden yansıyanlar...
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Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun merakla beklenen filmi Once Upon a Time in Hollywood’un Los Angeles prömiyeri yapıldı.
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Başta filmin başrol oyuncuları Leonardo DiCapiro, Brad Pitt ve Margot Robbie’nin katıldığı gala, tam bir yıldızlar geçidine sahne oldu.
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3Filmin başrol oyuncularına hayranları yoğun ilgi gösterdi.
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4Ünlü oyuncular da hayranlarının ilgisini karşılıksız bırakmadı.
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5Bol bol fotoğraf ve imza dağıttı.
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Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve yedi dakika boyunca ayakta alkışlanan film, Hollywood’un Altın Çağı olarak adlandırılan 1969 Los Angeles’ında geçiyor.
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Sharon Tate’in (Margot Robbie) kapı komşusu aktör Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ile dublörü Cliff Booth’un (Brad Pitt) hikayesini anlatan film, ABD’de bu cuma, Türkiye'de ise 23 Ağustos'ta gösterime giriyor.
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İşte neredeyse Oscar kırmızı halısını andıran Once Upon a Time in Hollywood galasının kırmızı halısından yansıyanlar...
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9Adriana Lima
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10Britney Spears, Sam Asghari
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11Quentin Tarantino, Snoop Dogg
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12Vanessa Hudgens ve Austin Butler
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13Leonardo DiCaprio ve Julia Butter
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14Nick Cave
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15Sofia Vergara
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16Andy Serkis
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17Elsa Pataky ve Chris Hemsworth
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18Adriana Lima
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19John Stamos, Caitlin McHugh
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20Pierce Brosnan, Dylan Brosnan
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21Zoe Bell
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22Timothy Olyphant
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23Britney Spears
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24Joe Manganiello
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25Victoria Pedretti
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26Snoop Dogg
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27Vanessa Hudgens
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28Margaret Qualley
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29Maya Hawke
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33Quentin Tarantino
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