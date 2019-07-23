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Once Upon a Time in Hollywood'un Hollywood galası yapıldı

ntv.com.tr

Once Upon a Time in Hollywood'un Los Angeles'ta yapılan prömiyerine başta filmin başrol oyuncuları Brad Pitt, Leonardo DiCapiro ve Margot Robbie olmak üzere pek çok yıldız katıldı. İşte Adriana Lima, Nick Cave, Britney Spears, Chris Hemsworth gibi ünlülerle Oscar kırmızı halısını anımsatan prömiyerden yansıyanlar...

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    Ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun merakla beklenen filmi Once Upon a Time in Hollywood’un Los Angeles prömiyeri yapıldı.

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    Başta filmin başrol oyuncuları Leonardo DiCapiro, Brad Pitt ve Margot Robbie’nin katıldığı gala, tam bir yıldızlar geçidine sahne oldu.

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    Filmin başrol oyuncularına hayranları yoğun ilgi gösterdi.
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    Ünlü oyuncular da hayranlarının ilgisini karşılıksız bırakmadı.
  • 5

    Bol bol fotoğraf ve imza dağıttı.
  • 6

    Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve yedi dakika boyunca ayakta alkışlanan film, Hollywood’un Altın Çağı olarak adlandırılan 1969 Los Angeles’ında geçiyor.

  • 7

    Sharon Tate’in (Margot Robbie) kapı komşusu aktör Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ile dublörü Cliff Booth’un (Brad Pitt) hikayesini anlatan film, ABD’de bu cuma, Türkiye'de ise 23 Ağustos'ta gösterime giriyor.

  • 8

    İşte neredeyse Oscar kırmızı halısını andıran Once Upon a Time in Hollywood galasının kırmızı halısından yansıyanlar...

  • 9

    Adriana Lima
  • 10

    Britney Spears, Sam Asghari
  • 11

    Quentin Tarantino, Snoop Dogg
  • 12

    Vanessa Hudgens ve Austin Butler
  • 13

    Leonardo DiCaprio ve Julia Butter
  • 14

    Nick Cave
  • 15

    Sofia Vergara
  • 16

    Andy Serkis
  • 17

    Elsa Pataky ve Chris Hemsworth
  • 18

    Adriana Lima
  • 19

    John Stamos, Caitlin McHugh
  • 20

    Pierce Brosnan, Dylan Brosnan
  • 21

    Zoe Bell
  • 22

    Timothy Olyphant
  • 23

    Britney Spears
  • 24

    Joe Manganiello
  • 25

    Victoria Pedretti
  • 26

    Snoop Dogg
  • 27

    Vanessa Hudgens
  • 28

    Margaret Qualley
  • 29

    Maya Hawke
  • 30

  • 31

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    Quentin Tarantino
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