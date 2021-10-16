Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi'

İran'ın başkenti Tahran'da iki yıl önce açılan sıra dışı 'Kedi Müzesi' insanların, minik dostları hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve özellikle çocukların hayvanlarla sevgi bağı kurmasına yardımcı oluyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 09:20

Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 1

Tahran'ın Kişaverzi Bulvarı'nda yaklaşık 200 metrekarelik alanda açılan ve duvarları kedi resimleriyle süslenen müze, çeşitli türlerdeki kedilere ev sahipliği yapıyor. Müzede misafirleri karşılayan yaklaşık 30 kedi var.

Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 2
İran İrşad ve Kültür Bakanlığının izniyle açılan 2 katlı müzenin bir bölümü ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmesi için kafeye ayrılmış ve kedi resimleriyle donatılmış.
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 3
Örneğine fazla rastlanmayan bu müze, insanların kedilerle bağını oldukça güçlendiriyor. Van kedisinin de bulunduğu müzeyi ziyaret edenler, kedileri görmek istediklerinde kafeden mamalarını alıp yukarı çıkabiliyor.
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 4

İranlı Şair Ubeyd Zakani'nin "Fare ve Kedi" hikayesinin resimlerle canlandırılması da müzenin renkli bir özelliği olarak dikkati çekiyor.

Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 5

Müze Sorumlusu Hüseyin Hemledari, böyle bir mekan açmaya nasıl karar verdiklerini anlattı.

Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 6
Hemledari, "Burayı kurmaktaki amacımız öncelikle bir kültür oluşturmaktı. Yüzyıllardır kedilerle bir arada yaşıyoruz ancak onları fazla tanımıyoruz. Kedileri daha yakından tanımak ve haklarına bilgi sahibi olmak için böyle bir fikir geliştirdik" dedi.
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 7

Kedi Müzesinin ayrıca tarihi bir yönü olduğunu dile getiren Hemledari, şunları söyledi:

"Kedilerin bedenlerinin yanı sıra duvarlara çizdiğimiz resimlerle insan ile kedi arasındaki ilişkiyi daha yakından göstermek istedik. Bu irtibatın tarihi bir yönü var. Bu tüm milletler için böyle. Kedilere ve hayvanlara karşı sevgi besleyen toplumlar şiddete de mesafeli olur"

Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 8

Kedi fobisi olan ve hayvanları sevmeyen kişilerin de müzeyi gezdiğini ve tutumlarının değiştiğini söyleyen Hemledari, hayvan sevgisini yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 9

Ziyaretçilerden Şirin Sultani, müzeyi Instagram sayfasında gördüğünü ve oğluyla birlikte geldiğini söyledi.

Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 10

Sultani, "Çok ilginç ve güzel bir yer. Oğlum hayvanları seviyor o yüzden buraya getirdim. Kedileri çok sevdi ve tekrar tekrar görmek istedi. Bir türlü ayrılmak istemedi. Ben de çocukken kedileri severdim" diye konuştu.

Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 11

Nahid Merdani ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Çok güzel bir yer, beğendim. Hayvanları seviyorum, özellikle de kedilere büyük ilgim var. Kızımın burayı görmesi ve hayvanlara aşina olması için geldik. Henüz çocukken hayvan sevgisi meleke haline gelsin diye bu tür yerlere getiriyorum."

Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 12

İşte Kedi Müzesi'nden diğer fotoğraflar...

Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 13
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 14
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 15
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 16
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 17
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 18
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 19
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 20
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 21
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 22
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 23
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 24
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 25
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 26
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 27
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 28
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 29
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 30
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 31
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 32
Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi' - 33

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER