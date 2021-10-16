Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi'

Haberler - Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 09:20
Tahran'ın Kişaverzi Bulvarı'nda yaklaşık 200 metrekarelik alanda açılan ve duvarları kedi resimleriyle süslenen müze, çeşitli türlerdeki kedilere ev sahipliği yapıyor. Müzede misafirleri karşılayan yaklaşık 30 kedi var.
İranlı Şair Ubeyd Zakani'nin "Fare ve Kedi" hikayesinin resimlerle canlandırılması da müzenin renkli bir özelliği olarak dikkati çekiyor.
Müze Sorumlusu Hüseyin Hemledari, böyle bir mekan açmaya nasıl karar verdiklerini anlattı.
Kedi Müzesinin ayrıca tarihi bir yönü olduğunu dile getiren Hemledari, şunları söyledi:
"Kedilerin bedenlerinin yanı sıra duvarlara çizdiğimiz resimlerle insan ile kedi arasındaki ilişkiyi daha yakından göstermek istedik. Bu irtibatın tarihi bir yönü var. Bu tüm milletler için böyle. Kedilere ve hayvanlara karşı sevgi besleyen toplumlar şiddete de mesafeli olur"
Kedi fobisi olan ve hayvanları sevmeyen kişilerin de müzeyi gezdiğini ve tutumlarının değiştiğini söyleyen Hemledari, hayvan sevgisini yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.
Ziyaretçilerden Şirin Sultani, müzeyi Instagram sayfasında gördüğünü ve oğluyla birlikte geldiğini söyledi.
Sultani, "Çok ilginç ve güzel bir yer. Oğlum hayvanları seviyor o yüzden buraya getirdim. Kedileri çok sevdi ve tekrar tekrar görmek istedi. Bir türlü ayrılmak istemedi. Ben de çocukken kedileri severdim" diye konuştu.
Nahid Merdani ise duygularını şöyle dile getirdi:
"Çok güzel bir yer, beğendim. Hayvanları seviyorum, özellikle de kedilere büyük ilgim var. Kızımın burayı görmesi ve hayvanlara aşina olması için geldik. Henüz çocukken hayvan sevgisi meleke haline gelsin diye bu tür yerlere getiriyorum."
İşte Kedi Müzesi'nden diğer fotoğraflar...