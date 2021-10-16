Onlarca kediye ev sahipliği yapan sıra dışı 'Kedi Müzesi'

Kedi Müzesinin ayrıca tarihi bir yönü olduğunu dile getiren Hemledari, şunları söyledi:

"Kedilerin bedenlerinin yanı sıra duvarlara çizdiğimiz resimlerle insan ile kedi arasındaki ilişkiyi daha yakından göstermek istedik. Bu irtibatın tarihi bir yönü var. Bu tüm milletler için böyle. Kedilere ve hayvanlara karşı sevgi besleyen toplumlar şiddete de mesafeli olur"